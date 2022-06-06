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Питерец.ру » Культура » Стихи нон-стоп: в Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон

Стихи нон-стоп: в Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
neolira.ru
Стихи нон-стоп: в Санкт-Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон

В Санкт-Петербурге впервые проведут «Белую ночь поэзии». Ее организатором является театр-артель «НеоЛира». Мероприятие состоится 2 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. С 23.00 и до самого утра поэты будут читать гостям самые известные стихи российских и зарубежных авторов.

Идея нового проекта «НеоЛиры» заключается в том, чтобы дать всем желающим возможность насладиться самыми знаменитыми поэтическими произведениями как русской, так и зарубежной словесности. Читать для гостей стихи поэты будут всю ночь. В данном формате лирики театра-артели встретятся впервые.

По словам организаторов мероприятия, время белых ночей выбрано неслучайно, ведь это самый романтичный и очаровательный период в году. Именно в это время лучшие современные поэты России будут декламировать со сцены как стихи классиков, так и свои собственные. С 23.00 и до самого утра у всех поклонников поэтического творчества есть возможность в полной мере насладиться величайшими произведениями литературы и познакомиться с молодыми талантливыми авторами.

Откроет программу интерактивное шоу «Три лирика». На нем три поэта проведут викторину со зрителями и вручат призы от партнеров. Во второй части программы чтецы планируют ознакомить слушателей со стихами русских поэтов XVIII-XX веков, от Тредиаковского до Чехова. Кроме того, гости смогут услышать стихотворения таких зарубежных поэтов, как Гейне, Гете и Байрон и др.

Третью часть программы «Белой ночи поэзии» посвятят поэтам Серебряного века. В программу включат произведения Блока, Ахматовой, Бунина и других поэтов, знакомых многим еще со школьной программы.

От Серебряного века чтецы перейдут к поэтам-шестидесятникам и поэзии конца XX – начала XXI века. Гостям предстоит услышать стихи Арсения Тарковского, Александра Галича, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и др. В отдельный блок программы выделены стихи поэтесс прошлого (Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Леси Украинки, Елены Шварц) и нынешнего времени, а также стихи-посвящения Санкт-Петербургу. Всего в течение ночи со сцены прозвучат стихи 75 авторов.

Для того чтобы гости смогли глубже погрузиться в поэтическую атмосферу и проникнуться каждой звучащей со сцены строчкой, выступления сопроводят музыкой авторства Антона Тарасова, Андрея Петрова и Микаэла Таривердиева. За музыкальное оформление будет отвечать специальный гость программы — диджей Tom Rid.

В качестве площадки для проведения «Белой ночи поэзии» выбран мюзик-холл «Музыка Кофе & Вина». Он расположен на Большом проспекте Петроградской стороны, 81. Билеты можно приобрести на сайте театра-артели «НеоЛира»: https://neolira.ru/night2022 и в театральных кассах Санкт-Петербурга. Стоимость билетов от 300 рублей.

Источник: НеоЛира
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