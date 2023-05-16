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Питерец.ру » Культура » В Петербурге проведут 12 концертов, посвященных великим русским поэтам

В Петербурге проведут 12 концертов, посвященных великим русским поэтам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
НЕОЛИРА
Серебряный век в эпоху постмодерна: в Петербурге проведут 12 концертов, посвященных великим русским поэтам

От классиков школьной программы до малоизвестных творцов начала XX века. В Санкт-Петербурге проведут серию концертов, посвященных Серебряному веку русской поэзии. Она начнётся в начале июня и завершится к концу августа. Таким образом, всё лето ценители лирики смогут наслаждаться любимыми произведениями и общением с единомышленниками.

Серия концертов «Серебряный век русской поэзии» организована известным уже не только в Петербурге, но и в России лирико-драматическим театром «НЕОЛИРА». Всего запланировано 12 концертов, которые будут посвящены как наиболее известным поэтам начала XX века, таким как Маяковский, Есенин, Ахматова, Мандельштам и другие, так и их менее известным и незаслуженно забытым коллегам.

В качестве чтеца выступит художественный руководитель театра Антон Тарасов. Психолог и музыкант по образованию, он нашёл своё призвание в искусстве. Так, он стал успешным и востребованным композитором, на счету которого уже более сотни музыкальных хитов. Кроме того, Антон Тарасов является известным писателем: его перу принадлежит роман «Ирония фарта» и трёхтомный роман «Карельская сага». Произведения получили положительные отклики критиков и читателей.

Также Антон Тарасов основал интернет-проект Libris и театр «НЕОЛИРА», популяризирующие поэзию в наши дни. Он занимается продюсированием и входит в жюри главного поэтического конкурса Санкт-Петербурга «Битва Лириков». Организация фестиваля «Белая ночь поэзии» — ещё одно достижение Антона Тарасова. Благодаря ему в Петербурге состоялись десятки знаковых культурных мероприятий, в том числе концерты, открытые микрофоны и флешмобы.

Местом проведения концертов «Серебряный век русской поэзии» станет арт-кафе «Мостик» по адресу Набережная канала Грибоедова, 102Б. Здание известно как доходный дом Ильиных. Примечательно, что в соседнем доме, согласно литературно-краеведческим исследованиям, «проживала» героиня романа Ф.М. Достоевского старуха-процентщица.

Посетители могут приобрести как билеты на отдельные концерты, так и абонементы. Сделать это можно на официальном сайте театра https://neolira.ru/silver и в театральных кассах Санкт-Петербурга. Еще зрителей ждёт розыгрыш, призами на котором будут книги, сертификаты от партнёров. Главный приз розыгрыша — устройство для чтения электронных книг.

Источник: НЕОЛИРА
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