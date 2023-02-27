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Питерец.ру » Культура » Петербургский театр поэзии «НЕОЛИРА» проведёт вечер памяти Анны Ахматовой

Петербургский театр поэзии «НЕОЛИРА» проведёт вечер памяти Анны Ахматовой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
НЕОЛИРА
Петербургский театр поэзии «НЕОЛИРА» проведёт вечер памяти Анны Ахматовой

В воскресенье, 5 марта 2023 года, в 19:00 состоится поэтический вечер «Ахматова. Песня последней встречи». Площадкой для мероприятия послужит лофт-пространство Nord Loft (Санкт-Петербург, ул. Звенигородская 9-11 (м. Звенигородская).

Согласно давно сложившейся в театре «НЕОЛИРА» традиции, каждое 5 марта, в годовщину смерти Анны Ахматовой, труппа театра собирается вместе, чтобы почтить память великого русского поэта. Но в этом году было принято решение провести смелый эксперимент - на этот раз всю программу вечера проведет основатель, идейный вдохновитель и художественный руководитель театра - Антон Тарасов. В программе: стихи разных лет, страницы жизни, поэма «Реквием», а также «Поэма без героя».

Чтец этого вечера, Антон Тарасов - не просто руководитель театра, он - тонко чувствующая натура, полная внутренней боли, которая так сильно резонирует с болью самой Анны Андреевны Ахматовой. Антон, психолог по образованию, в жизни нашёл себе иное призвание. Он - композитор, на его счету сотни всем известных хитов. Он - писатель, написавший роман «Ирония фарта», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие восхищённые отзывы критиков и читателей. Что же касается театра «НЕОЛИРА» - это уже нашумевшее в Петербурге объединение современных литераторов. На счету объединения десятки мероприятий, каждое из которых неизменно собирает полные залы. Среди состоявшихся мероприятий артели: квартирники, флешмобы, открытые микрофоны, концертные программы и многое другое.

Билеты на концерт «Ахматова. Песня последней встречи» можно приобрести на сайте театра «НЕОЛИРА» и в театральных кассах города.

Источник: НЕОЛИРА
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