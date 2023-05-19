Мюзикл «Пушкин. Рок. Любовь»

Симфонический оркестр Ленинградской области в честь дня рождения Александра Пушкина представит биографический мюзикл о жизни поэта «Пушкин. Рок. Любовь», посетить который можно будет по «Пушкинской карте».

Музыкальное представление состоится 11 июня в 19.00 в Белом зале открытой киностудии «Лендок». Зрители увидят жизненный путь Пушкина с рождения до обретения им и его творениями бессмертия. Поэт предстает живым и многогранным человеком, со всеми страстями и слабостями, пороками и подвигами, любовью и ненавистью. Зритель наблюдает как за динамично меняющимся рядом «внешних» событий в жизни героя, так и за его внутренним, наполненным противоречий и конфликтов, развитием.

В проекте участвуют музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова совместно с артистами Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга.