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Питерец.ру » Культура » Симфонический оркестр Ленобласти даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Симфонический оркестр Ленобласти даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

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33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Симфонический оркестр Ленинградской области даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Симфонический оркестр Ленинградской области даст концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, посвященный юбилею заслуженного артиста России, оперного и эстрадного певца Владимира Самсонова.

«Более десяти лет Симфонический оркестр Ленинградской области знакомит жителей Ленинградской области с шедеврами мировой музыкальной культуры, украшая своим выступлением значимые события в жизни нашего региона. Под музыку оркестра область проживает свои самые лучшие моменты. Для нас особенно приятно, что концертная деятельность Симфонического оркестра Ленинградской области заслужили известность и любовь зрителей в Санкт-Петербурге и других субъектах России», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Праздничный вечер в честь 60-летия Владимира Самсонова состоится 12 марта в 20.00. Вместе с музыкантами Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова на сцену выйдут звезды оперной сцены Светлана Москаленко, Елена Миртова, Виктор Коротич, Евгений Акимов, а также актер и певец Евгений Дятлов, российский виолончелист и дирижёр Сергей Ролдугин и народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

Источник: Администрация Ленобласти
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