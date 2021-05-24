«Пушкинский вечер» в Историческом парке

28 мая в 17.00 в мультимедийном центре «Россия – моя история» состоится «Пушкинский вечер», приуроченный к Дню рождения Санкт-Петербурга.

В музыкально-литературном спектакле, состоящем из двух отделений, гармонично соединены пушкинское слово, симфоническая музыка и видеоряд. Перед зрителями оживают герои знаменитых произведений «Медный всадник» и «Станционный смотритель», которые относятся к 30-м годам 19 века, к заключительному этапу творчества А. С. Пушкина. Его поэтическое мастерство достигло к этому времени исключительных высот и исключительной простоты. Гуманистические мотивы заняли в произведениях поэта большее место. Параллельно с этим развивается по-новому открываемая для русской литературы тема Петербурга.

Оживающие черновики и рисунки на полях, тревожное и лирическое звучание оркестра в сочетании с удивительными текстами погрузят зрителя в мир произведений великого поэта.

В концерте прозвучит музыка М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Р. М. Глиэра, И. И. Шварца.

Программа вечера:

I отделение. «Медный всадник».

Режиссер - Э. Горошевский.

Исполняет заслуженный артист России С. Соловьев.

Оркестр филармонии для детей и молодежи под руководством Михаила Голикова.

II отделение. «Станционный смотритель».

Режиссеры - Е. Зимин, А. Конт.

Исполняет Л. Вахонин.

Оркестр филармонии для детей и молодежи под руководством Михаила Голикова.

Режиссёр-постановщик программы Евгений Зимин.

Музыкальный руководитель и главный дирижер - Михаил Голиков.

Видеорежиссер - Олег Егоров.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

Продолжительность спектакля 1 час 30 мин.