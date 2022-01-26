Симфонический оркестр Ленобласти приглашает на концерт

28 января в 19.00 на сцене Дворца искусств Ленинградской области музыканты областного оркестра исполнят произведения гениев прошлого и настоящего: Карла Вебера, Камиля Сен-Санса и Сергея Рахманинова и нашего современника — художественного руководителя Московской государственной академической филармонии Александра Чайковского.

На сцену вместе с Симфоническим оркестром выйдут три солиста — студенты Московской консерватории: Варвара Кутузова (фортепиано), Ушакова Анастасия (виолончель) и Эрик Мирзоян (кларнет).

Вход на концерт осуществляется строго по пригласительным билетам. Чтобы получить пригласительный необходимо оставить свою заявку под постом о концерте на странице Симфонического оркестра Ленинградской области в социальной сети ВКонтакте.