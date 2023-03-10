110 лет со дня рождения Сергея Михалкова

13 марта 2023 исполняется 110 лет со дня рождения писателя, поэта, баснописца и автора текстов гимнов СССР и РФ – Сергея Михалкова. С 18 по 21 марта в ЦДБ им С. Михалкова к юбилею писателя состоится Фестиваль детского чтения «Рецепт счастливого человека».

Сергей Владимирович не раз говорил, что прожил долгую и интересную жизнь, называл себя «человеком счастливой судьбы».

А судьба Сергея Михалкова действительно удивительна. Писать одаренный мальчик начал рано. Подростком он выпускал домашний «литературно-художественный журнал». Отец внимательно наблюдал за развитием интереса сына к стихотворчеству, а однажды без его ведома отправил несколько опусов юного дарования известному поэту. Пришел ответ: «У мальчика есть способности. Однако трудно сказать, будет ли он поэтом. Могу только посоветовать: пусть больше читает и продолжает писать стихи».

Мальчик, у которого «есть способности», мечтал, чтобы его стихи были напечатаны в каком-нибудь издании. В итоге первое его стихотворение «Дорога» появилось в 1928 году в журнале «На подъеме», выходившем в Ростове-на-Дону.

Сергей Михалков работал практически во всех литературных жанрах: поэзия, проза, драматургия, критика, публицистика. Он писал сценарии фильмов и мультфильмов. А славу ему принесли произведения для детей. В 1935 году увидела свет знаменитая поэма «Дядя Степа».

Во время Великой Отечественной войны Сергей Михалков был военным корреспондентом нескольких газет. Героизм нашим бойцов вдохновил Сергея Владимировича на создание целого цикла произведений, в том числе, сценариев нескольких фильмов. За создание сценария кинокартины «Фронтовые подруги» поэт был впоследствии удостоен Государственной премией.

В 1943 году Сергей Михалков принял участие в конкурсе на написание гимна СССР. Именно его вариант гимна был утвержден. Гимн СССР со словами Михалкова знала наизусть без преувеличения вся страна.

После Победы Сергей Михалков вернулся к излюбленной детской тематике, преимущественно сочиняя произведения для малышей. По совету друзей Михалков попробовал себя в жанре басни. Опыт вышел весьма удачным, Сергей Владимирович написал более 200 басенных стихотворений.

Михалков активно занимался написанием сценариев для мультипликационных фильмов. К примеру, именно ему мы обязаны появлением таких добрых и веселых советских мультиков, как «Здесь не кусаются», «Охотничье ружье», «В Африке жарко», «Как старик корову продавал», «Зайка-Зазнайка». И, конечно, мультфильмы о Дяде Степе. Писал Сергей Михалков и сценарии для полнометражных фильмов: «Три плюс два», «Новые похождения кота в сапогах», «Большое космическое путешествие» и т.д.

В одном из интервью Сергей Михалков говорил: «Я вообще прожил интересную жизнь. Я был всегда в гуще событий», а в другом добавлял «...я себя считаю человеком счастливой судьбы. Я счастлив и как человек, и как писатель. Я пережил все этапы истории нашего Отечества».

С 18 по 21 марта в ЦДБ им С. Михалкова, библиотеке «Муравей», библиотеке в Песочном, Зеленогорской библиотеке, Александровской библиотеке, библиотеке «Место под солнцем» и передвижной библиотеке «Библиобус» к юбилею легендарного литератора состоится ряд мероприятий для детей – фестиваль «Рецепт счастливого человека»: конкурсы, спектакли, мастер-классы. Гостей ждут творческие встречи с детскими писательницами Викторией Ледерман и Наталией Волковой, художниками Ниной Любавиной и Ириной Маковеевой, актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной.

Торжественную церемонию открытия фестиваля «Рецепт счастливого человека» 18 марта в 12:00 будут вести талантливые актеры Александр Давыдов и Анастасия Панина.

Александр Давыдов - российский актёр театра и кино, но к решению выбрать творческую профессию он пришел не сразу: на втором курсе автомеханического института понял, что это не его призвание, и стал готовиться к поступлению в театральный. Александр поступил одновременно в три театральных вуза: ВГИК, Щукинское училище и Школу-студию МХАТ, которую и выбрал для дальнейшего обучения. Теперь он известен по разноплановым ролям в кинематографе. Среди более 55 работ в кино наибольшую известность принесли мини-сериалы «Птица в клетке», «Баллада о бомбере» и сериал «Маруся».

Анастасия Панина – российская актриса театра и кино. На ее счету более 60 ролей в кино, но в актёрскую профессию она попала случайно. Её друзья, увидев объявление в газете о проведении отбора актёров для исторического телесериала «Бедная Настя», предложили ей принять в нём участие. Из нескольких тысяч претендентов оно попала на актёрские курсы Александра Акопова, специально созданные для этого телепроекта, а после получила роль одной из сестер Долгоруких. Так началась ее актерская карьера. В 2007 году ее приняли в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в которой она служит по настоящее время. Известная по фильму «Скалолазка и последний из седьмой колыбели», а также сериалу «Физрук».

Помимо открытия в Центральной детской библиотеки им. С. Михалкова, актеры проведут творческие встречи с юными гостями фестиваля.

В рамках фестиваля «Рецепт счастливого человека» пройдет торжественное открытие выставки члена Союза художников России, члена-корреспондента Российской академии художеств Нины Любавиной - «Лубяной коробок». Посмотрев работы, юные гости смогут узнать секреты их создания на творческой встрече «Как нарисовать пословицу?».

В своём творчестве Нина Любавина подтверждает приверженность русским национальным традициям в искусстве. Она продолжает и развивает жанр лубка, наполняя его новым духовным содержанием. Выставки и мастер-классы на эту тему имеют большое просветительское значение для детей и юношества (6+).

Одна из знаковых русских анималистов, заслуженная художник России Ирина Петровна Маковеева торжественно откроет выставку ее иллюстраций к книге Феликса Зальтена «Бэмби». Более того, она проведет мастер-класс - «Рисуем птиц» (10+). В анималистике животные выступают главными героями иллюстраций. Художники этого направления часто наделяет животных присущими людям чертами и переживаниями, исследует их пластику и характер.

Гостей ждет творческая встреча с детским писателем, лауреатом многих премий - Викторией Ледерман (6+). В 2016 году она написала свою первую повесть «Календарь майя», которая обрела большую любовь читателей настолько, что буквально через несколько лет, в 2021 году по ней сняли фильм. После своего дебюта Виктория только укрепила свою популярность книгами «Всего одиннадцать, или Шуры-муры в пятом „Д“», «К доске пойдет Василькин», «Теория невероятностей» и др.

Еще один таланливый гость фестиваля «Рецепт счастливого человека» - писатель Наталия Волкова. На её счету десятки популярных книг для детей и подростков, многочисленные премии и победы в конкурсах. Она создаёт не только художественную прозу и стихи, но и нон-фикшен: её энциклопедиями зачитываются школьники по всей России. Умение превращать обширную коллекцию фактов в занимательный текст помогает писательнице и в повести «Разноцветный снег»: книга и увлекает так, что не оторваться, и призывает внимательнее взглянуть на исторические события.

В рамках фестиваля с ней пройдет творческая встреча и обсуждение ее книги «Кирин блог» (12+). По сюжету книги - Кире пятнадцать, и у неё внезапно диагностировали серьезную болезнь. Болезнь не смертельна, у пациентов даже ничего не болит, но у них выпадают волосы. Медицина пока не нашла способ, как вылечиться от этого недуга. К сожалению, болезнь поставила под угрозу мечту Киры стать актрисой. Свои мысли и чувства девочка фиксирует в сетевом блоге.

В программе фестиваля «Рецепт счастливого человека»:

18 марта

Площадка: Центральная детская библиотека им. С. Михалкова (Сестрорецк, ул. Токарева д.10)

12:00 - торжественное открытие фестиваля «Рецепт счастливого человека». Церемонию открытия ведут актеры Александр Давыдов и Анастасия Панина.

Гостей ожидает театрализованное предисловие, а затем – подведение итогов творческого конкурса юных художников «Мамы разные нужны. Мамы всякие важны».

12:35 - творческая встреча с актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной «Жил высокий гражданин» (6+)

13:40 - торжественное открытие выставки художника Нины Любавиной «Лубяной коробок» и творческая встреча - «Как нарисовать пословицу?».

15:00 - лаборатория «Выше радуги» представит спектакль по пьесе Сергея Михалкова «Смех и слёзы». Отметим, что артисты спектакля – родители со своими детьми.

Площадка: Детская библиотека «Муравей» (Зеленогорск, пр. Ленина 12)

15:00 - творческая встреча с художником-анималистом Ириной Маковеевой, а также торжественное открытие выставки ее иллюстраций к книге Феликса Зальтена «Бэмби». Юных гостей после открытия будет ждать мастер-класс художницы - «Рисуем птиц» (10+).

15:00 - творческая встреча с детским писателем, лауреатом многих премий - Викторией Ледерман (12+).

Площадка: Библиотека Александровская (Александровская, пр. Красных Командиров, 25)

14:00 - творческая встреча с детским писателем Наталией Волковой и обсуждение ее книги «Кирин блог» (12+).

19 марта

Площадка: библиотека поселка Песочный (пос. Песочный, ул. Ленинградская, 46а)

12:00 - творческая встреча с актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной «Жил высокий гражданин» (6+)

Площадка: Мобильная библиотека Курортного района «Библиобус» (п. Солнечное, ул Танкистов, парковка в Солнечном-2)

13:00 - творческая встреча с художником Ириной Маковеевой и мастер-класс для детей «Рисуем птиц» (10+)

13:50 - творческая встреча с детским писателем Наталией Волковой и рассказ о книге «Кирин блог» (12+).

15:20 - творческая встреча с художником Ниной Любавиной и мастер-класс для детей «Рисуем пословицу «У страха глаза велики» (6+)

16:10 - творческая встреча с детским писателем Викторией Ледерман (12+).

20 марта

Площадка: Центральная детская библиотека им. С. Михалкова (Сестрорецк, ул. Токарева д.10)

12:00 - творческая встреча с детским писателем Наталией Волковой и рассказ о книге «Кирин блог» (12+).

Площадка: Городская библиотека Зеленогорска, (г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25)

12:00 - творческая встреча с актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной «Жил высокий гражданин» (6+)

14:00 - творческая встреча с актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной «Жил высокий гражданин» (6+)

21 марта

Площадка: Центральная детская библиотека им. С. Михалкова (Сестрорецк, ул. Токарева д.10)

13:00 - творческая встреча с актерами Александром Давыдовым и Анастасией Паниной «Все в первый раз» (16+)

13:00 - творческая встреча с художником Ириной Маковеевой и мастер-класс для детей «Рисуем птиц» (10+)

Площадка: библиотека поселка Песочный (пос. Песочный, ул. Ленинградская, 46а)

11:30 - творческая встреча с художником Ниной Любавиной и мастер-класс для детей «Рисуем пословицу «У страха глаза велики» (6+)

13:00 - творческая встреча с детским писателем Наталией Волковой и рассказ о книге «Кирин блог» (12+).

Фестиваль проводится совместно с Российским фондом культуры.

Сергей Владимирович учил нас добру и счастью, мы продолжим его дело в эти праздничные дни!