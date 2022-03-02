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Питерец.ру » Культура » В библиотеках Красносельского района стартовал поэтический конкурс памяти Цоя «Требуют наши сердца»

В библиотеках Красносельского района стартовал поэтический конкурс памяти Цоя «Требуют наши сердца»

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Опубликовал: 1lastochka
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ВКонтакте
21 июня 2022 года исполняется 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. Библиотеки Красносельского района призывают всех, кому дорого творческое наследие

21 июня 2022 года исполняется 60 лет со дня рождения Виктора Цоя.
Библиотеки Красносельского района призывают всех, кому дорого творческое наследие рок-музыканта, поделиться своим творчеством. Участвовать может любой желающий, отправивший заявку. Организаторы предлагают участвовать всем, кто пишет стихи, единственное условие – стихи должны включать любую строчку из его песен.
«Виктор Цой – фигура знаковая и не только для Красносельского и Кировского районов, а для всей нашей страны, если не сказать больше. Его песни исполняются музыкантами по всему миру» - отмечают организаторы.
Приём работ осуществляется с 1 марта по 1 июня. Стихи можно прислать на почту [email protected]
Финал конкурса состоится 26 июня. Победителей ждут ценные призы.
Подробности в группе конкурса: https://vk.com/konkurs_trebuyut_nashi_serdca

Источник: Krlib.ru
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