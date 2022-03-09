Взаимоотношения России и Запада напоминают склоки бывших или пока еще действующих супругов, находящихся в период бракоразводного процесса. Враждебность ЕС вынуждает наше руководство идти на крайние меры.

Россия может прекратить поставки газа в Европу. Об этом уже заявил вице-премьер Новак. В случае заморозки проекта «Северный поток-2» компания «Газпром» остановит прокачку газа по трубопроводу. Европа останется без голубого топлива, что обернется катастрофой для многих стран.

Здесь вспоминается строчки детского стиха: «А у нас в квартире газ, а у вас?» Это невинные слова поэта Сергея Михалкова. Однако для современного европейца они становятся настоящим кошмаром. Если у нашего руководства закончится терпение, Европу быстро отключат от газа.

«Питерец.ру» напоминает, что стоимость газа продолжает расти. Она уже превысила отметку в 3000 долларов.