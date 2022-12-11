Премьера оперы-поэмы «Рубеж»

Премьеру оперы-поэмы в одном действии «Рубеж», посвящённой подвигу строителей оборонительных рубежей, представили вчера в Тихвине Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодёжи и Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова.

Жители и гости Тихвина стали первыми зрителями оперы-поэмы советского и российского композитора, народного артиста России Александра Чайковского.

В опере впервые поднята тема тружеников тыла.

Традиции академической музыки, дополненные оригинальным сценарием и тщательно отобранным видеорядом, предоставили зрителю возможность полного погружения в эпоху.