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Питерец.ру » Культура » Премьера оперы-поэмы «Рубеж»

Премьера оперы-поэмы «Рубеж»

0
83
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Городу воинской славы — музыкальный «Рубеж»

Премьеру оперы-поэмы в одном действии «Рубеж», посвящённой подвигу строителей оборонительных рубежей, представили вчера в Тихвине Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и молодёжи и Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова.

Жители и гости Тихвина стали первыми зрителями оперы-поэмы советского и российского композитора, народного артиста России Александра Чайковского. 

В опере впервые поднята тема тружеников тыла. 

Традиции академической музыки, дополненные оригинальным сценарием и тщательно отобранным видеорядом, предоставили зрителю возможность полного погружения в эпоху.

Источник: Администрация Ленобласти
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