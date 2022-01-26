ента новостей

13:21
Неудача подстерегала волейбольный «Зенит» в матче Лиги Чемпионов с «Войводиной»
12:40
В Петербурге за минувший год полиция задержала 240 мошенников, обманувших пенсионеров
11:58
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»
11:24
Таиланд дает зеленый свет выращиванию каннабиса в домашних условиях
11:12
В Петербурге аферисты выманили 1,7 миллиона рублей у специалиста ВНИИ метрологии
11:05
Студентка убита, три женщины ранены в результате стрельбы в Гейдельбергском университете в Германии
11:01
ВМС Великобритании изъяли наркотики на сумму более 20 миллионов долларов в Оманском заливе
10:22
В Ленобласти пенсионерка перевела аферисту 250 тысяч рублей
10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
09:55
Кто сможет комфортно выплачивать ипотеку?
09:18
Чем грозят новые санкции?
08:56
Плановую медпомощь приостановят
18:53
Pfizer и BioNTech начинают клинические испытания вакцины против Omicron
18:43
В честь СПбГУ назовут космический объект
18:40
В Санкт-Петербурге прошла дискуссия о версиях гибели тургруппы Дятлова
18:35
Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму
17:14
В Петербурге уголовнок дело о серии мошенничеств в отношении пенсионеров направлено в суд
17:12
«Алые паруса» получили международную премию
14:36
Генеральным секретарем Федерации бокса России назначена Татьяна Кириенко
14:29
В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы
11:47
В Петербурге задержан мужчина, напавший на фельдшера скорой помощи
11:42
В Петербурге задержали аферистов, обманывших пенсионерку
10:43
В Пакистане судьей Верховного суда впервые назначили женщину
10:40
США и ОАЭ перехватили баллистические ракеты хуситов над Абу-Даби
10:29
Представлены результаты реализации программы энергосбережения в 2021 году ООО «Транснефть – Балтика»
10:01
Дело обманутых дольщиков в Ленобалсти передано в суд
08:55
Локдауна точно не будет?
08:52
Доллар станет 30 рублей?
08:48
Нарушителям придется ответить
00:21
Только Самонов, Гусев и Марченко попали в итоговую заявку на Олимпиаду, Кузьменко – запасной
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»

На онлайн-платформе Stay Home with Russian Seasons 25 и 27 января 2022 года состоятся концерты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Коллектив не раз выступал амбассадором проекта «Русские сезоны» и стал флагманом открывшегося 2 сентября 2021 года нового сезона проекта в Бельгии.

25 января можно услышать программу, в которой прозвучат редко исполняемые произведения испанских грандов, в театрализованном диалоге предстанут поэмы фламенко, а финальным аккордом праздничной музыкальной феерии станет «Испанское каприччио» Н. А. Римского-Корсакова. Посетителей сайта «Русские сезоны» порадуют Симфонический оркестр Капеллы, солистка Елизавета Украинская, дирижер Иван Столбов и лучший российский ансамбль в жанре фламенко – «Фламенкура».

Как дань уважения и беспрецедентной гордости за защитников Ленинграда хор и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко представят 27 января литературно-музыкальную композицию по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В программе концерта – песни о Великой Отечественной войне, написанные на музыку Яна Френкеля, Александра Александрова, Никиты Богословского, Василия Соловьева-Седого, Матвея Блантера, Давида Тухманова и других, а также стихи Ольги Берггольц и поэтов-фронтовиков, фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-02-2020, 19:56
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» художника Фридриха Михельсона
9-04-2018, 16:54
Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»
23-01-2020, 17:24
«900 дней и ночей» во дворе Академической капеллы
2-06-2021, 16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
22-01-2020, 09:19
«Русские сезоны». Фридрих Михельсон
1-02-2021, 15:56
5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
57
Сегодня, 10:15
В Ленобласти водитель иномарки погиб после лобового столкновения с фурой
0
210
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
230
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
251
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
Наверх