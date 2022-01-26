Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга выступит в рамках проекта «Русские сезоны»

На онлайн-платформе Stay Home with Russian Seasons 25 и 27 января 2022 года состоятся концерты Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Коллектив не раз выступал амбассадором проекта «Русские сезоны» и стал флагманом открывшегося 2 сентября 2021 года нового сезона проекта в Бельгии.

25 января можно услышать программу, в которой прозвучат редко исполняемые произведения испанских грандов, в театрализованном диалоге предстанут поэмы фламенко, а финальным аккордом праздничной музыкальной феерии станет «Испанское каприччио» Н. А. Римского-Корсакова. Посетителей сайта «Русские сезоны» порадуют Симфонический оркестр Капеллы, солистка Елизавета Украинская, дирижер Иван Столбов и лучший российский ансамбль в жанре фламенко – «Фламенкура».

Как дань уважения и беспрецедентной гордости за защитников Ленинграда хор и Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко представят 27 января литературно-музыкальную композицию по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В программе концерта – песни о Великой Отечественной войне, написанные на музыку Яна Френкеля, Александра Александрова, Никиты Богословского, Василия Соловьева-Седого, Матвея Блантера, Давида Тухманова и других, а также стихи Ольги Берггольц и поэтов-фронтовиков, фрагмент Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича.