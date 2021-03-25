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Питерец.ру » Культура » В Большом зале филармонии прозвучит Четвертая симфония Шостаковича

В Большом зале филармонии прозвучит Четвертая симфония Шостаковича

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
В исполнении Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Николая Алексеева прозвучит Четвертая симфония Шостаковича

В исполнении Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Николая Алексеева прозвучит Четвертая симфония Шостаковича: ее премьера, которая должна была состояться в Ленинградской филармонии в 1936 году, в последний момент была отменена, впервые сочинение прозвучало лишь спустя 25 лет. Также в программу вошел Второй скрипичный концерт Прокофьева, сольную партию в котором исполнит победитель Международного конкурса Чайковского Сергей Догадин.

Грандиозная Четвертая симфония была для молодого Шостаковича творческим вызовом: впервые после «идеологических» Второй и Третьей симфонии, завершающихся хором, он обратился к чисто инструментальному, развернутому, концептуально насыщенному циклу, написанному сложным модернистским языком, одним из источников вдохновения для которого стали симфонии Густава Малера.

На время работы над симфонией пришлось событие, ставшее для композитора страшным ударом и повлиявшее на траекторию его творческого развития: в январе 1936 года в газете «Правда» была опубликована печально известная статья «Сумбур вместо музыки», посвященная опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», а точнее – критике его стиля как «не соответствующего ожиданиям советского народа». В ситуации, когда идеология искусства определялась высшим партийным руководством, а маховик репрессий набирал обороты, последствия такой публикации могли быть крайне серьезными, если не фатальными.

Что бы ни пережил Шостакович после выхода статьи, он завершил Четвертую симфонию, стиль которой – очевидно – также «не соответствовал ожиданиям советского народа», более того – была назначена дата премьеры: 30 декабря 1936 года партитура должна была прозвучать в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Фрица Штидри, но в процессе репетиций симфония была с премьеры снята. По свидетельству Исаака Гликмана, близкого друга Шостаковича, чья книга является одним из самых надежных источников для исследователей творчества композитора, причиной отмены стала «настоятельная рекомендация (директора филармонии) И.М. Рензина, не пожелавшего использовать административные меры и упросившего автора самому отказаться от исполнения симфонии».

В военные годы партитура была утеряна, а позже – благодаря обнаруженным оркестровым партиям – восстановлена. Ее премьера, отложенная на 25 лет, состоялась по инициативе Кирилла Кондрашина 30 декабря 1961 года в Москве.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

2 апреля, пятница 20:00. Большой зал

Заслуженный коллектив России академический

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ

Дирижер - Николай Алексеев

Солист - Сергей Догадин

ПРОКОФЬЕВ. Концерт № 2 для скрипки с оркестром

ШОСТАКОВИЧ. Симфония № 4

Источник: Филармония
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