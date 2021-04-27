Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии

Цикл концертов, приуроченный к 100-летию Петербургской филармонии, продолжает программа, прозвучавшая в Большом зале филармонии 11 октября 1947 года под управлением Евгения Мравинского: тогда легендарный дирижер, «властелин музыки», как называла его зарубежная пресса, в присутствии Сергея Прокофьева осуществил мировую премьеру его Шестой симфонии, также в тот вечер прозвучали сочинения Чайковского – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и фантазия «Франческа да Римини».

Историческую программу исполнит Академический симфонический оркестр под управлением одного из самых востребованных дирижеров молодого поколения Валентина Урюпина: музыкант сотрудничает с такими коллективами, как Госоркестр России имени Е. Светланова, Российский национальный оркестр, БСО имени П.И. Чайковского, Национальный филармонический оркестр России, «Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы», оркестры Мариинского и Михайловского театров, а также Венский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Венского радио, Немецкий симфонический оркестр и многие другие. В числе сценических партнеров Валентина Урюпина – Элисо Вирсаладзе, Денис Мацуев, Николай Луганский, Виктор Третьяков, Вадим Репин, Юрий Башмет, Александр Рудин, Александр Князев, Джойс Дидонато, Барбара Ханниган, Томас Хэмпсон, Хибла Герзмава.

Солистом выступит Андрей Гугнин – лауреат крупных международных конкурсов, чьи концерты проходят в самых престижных залах мира; в их числе – Концертный зал имени П.И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории и Концертный зал Мариинского театра, нью-йоркский Карнеги-холл, лондонский Королевский Фестиваль-холл, Сиднейский оперный театр, Концертный зал Лувра, венский Музикферайн.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

4 мая, вторник 20:00 Большой зал

Цикл концертов «ФИЛАРМОНИЯ – 100.

История в зеркале десятилетий» 1940-е гг. – Программа Евгения Мравинского

Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Валентин УРЮПИН

Солист – Андрей ГУГНИН

ПРОКОФЬЕВ. Симфония № 6

Премьера состоялась в Большом зале Ленинградской филармонии 11 октября 1947 года

ЧАЙКОВСКИЙ. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

«Франческа да Римини», фантазия для оркестра по Данте