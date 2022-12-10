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Питерец.ру » Культура » В Ленобалсти проект о Петре I получил Национальную премию «Патриот-2022»

В Ленобалсти проект о Петре I получил Национальную премию «Патриот-2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Проект «Ленинградская ретроспектива: по следам великого реформатора» получил Национальную премию «Патриот-2022»

Проект «Ленинградская ретроспектива: по следам великого реформатора», созданный Центром допобразования «Ладога», получил Национальную премию «Патриот-2022» в номинации «Лучший проект, посвящённый празднованию 350-летия со дня рождения Петра I».

«Ленинградская ретроспектива: по следам великого реформатора» — это проект по созданию школьниками исторических макетов памятников, связанных с Петром Великим. В проект уже вошли Лодейное Поле, Шлиссельбург и Приозерск. Награждение прошло в рамках работы Всероссийского Патриотического форума в Петербурге. 

«Хотела бы поблагодарить каждого из вас за вашу работу, даже — за вашу миссию по патриотическому воспитанию. Горжусь, что проекту из родной Ленинградской области присудили такую высокую награду. Наверное, после начала специальной военной операции уже ни у кого нет сомнений, насколько важна эта работа, насколько важно сохранять историческую память. Знаю, что иногда многое из того, что вы делаете, вы делаете на энтузиазме, с искреннем желанием сделать нашу страну лучше и сильнее. Мне кажется, что мы должны еще больше поддержать патриотические организации России. И мы со своей стороны готовы оказать в этом помощь и на законодательном уровне. Именно благодаря обращению таких патриотов, патриотических организаций в этом году мы разработали и приняли ряд важных законопроектов», — сказала депутат Государственной Думы РФ Ольга Занко на торжественный церемонии вручения наград победителям национальной премии «Патриот-2022». 

Парламентарий напомнила, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который приравняет Георгиевскую ленту к одному из символов воинской славы России. Он уже принят в первом чтении. Также на этой неделе принят еще один законопроект «Единой России», дающий дополнительные 3 месяца для переноса обнаруженных при строительстве останков защитников Отечества.

Источник: Администрация Ленобласти
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