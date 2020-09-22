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Питерец.ру » Культура » Выставка «Ретроспектива»

Выставка «Ретроспектива»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В рамках юбилейной выставки «РЕТРОСПЕКТИВА» Гуляко щедро делится своими достижениями, созданными на протяжении всего своего творческого пути.

Юбилейный проект к 70-летию со дня рождения художника!

«В какой-то момент я отошёл от предметных якорей и это чувство сродни полету» —  Семён Яковлевич Гуляко 

В рамках юбилейной выставки «РЕТРОСПЕКТИВА» Гуляко щедро делится своими достижениями, созданными на протяжении всего своего творческого пути.

На экспозиции представлены работы разных лет: от эскизов костюмов в духе авангардной моды, ранних последипломных гуашей, где цвето - пятна играют главенствующую роль; абстрактных работ, созданных под воздействием музыкальных произведений А. Вивальди - серия «Вино и любовь», Д. Шостаковича - серия «Завоеватели» до масштабной инсталляции «Желтая».

Вход СВОБОДНЫЙ.

23 сентября – 8 ноября

Музей современного искусства АРТМУЗА

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70

Галерея «Ц», 1 эт.

Источник: АРТМУЗА
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