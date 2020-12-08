30 петербуржцев получили премию Правительства

Стали известны имена победителей конкурса на соискание премии «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». 30 молодых жителей города получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих идей. Общий фонд премии – 3 миллиона рублей.

- Акимова Алина - за молодежный проект «Студенческий глянцевый журнал LAMPA»;

- Андерсон Илона - за молодежный проект «Сервис по добровольной верификации грамот, выданных в Санкт-Петербурге»;

- Борисова Евгения - за молодежный проект «75 шагов до Победы»;

- Боровикова Дарья - за молодежный проект «Разработка сервиса по подбору научного руководителя для студентов «Научный сенсей»;

- Быкова Валентина - за молодежный проект «Проведение ежегодного студенческого научного образовательного форума «Sсiеnсе Движ»;

- Геращенко Егор - за молодежный проект «Всероссийская школа комиксов «Палитра»;

- Горелик Максим - за молодежный проект «УроМедПроф» - социальный медиа-проект по профилактике онкоурологических заболеваний»;

- Громов Николай - за молодежный проект «Анализ качества продуктов в домашних условиях»;

- Гросс Наталья - за молодежный проект «Образовательный проект «Экономика доступным языком»;

- Двойникова Полина - за молодежный проект «Фестиваль о наследии «неФОН 2.0»;

- Еремеева Александра - за молодежный проект «Интерактивная игра «Квест по охране труда»;

- Желябовский Сергей - за молодежный проект Quiet Riot Space;

- Загустин Кирилл - за молодежный проект «Образовательный курс «Цифровая грамотность для подростков»;

- Иванова Александра - за молодежный проект «Документальный спектакль «ДИАГНОЗ: МИЛОСЕРДИЕ», посвященный самоотверженному труду медицинских работников»;

- Иванова Кристина - за молодежный проект «Послание»;

- Катина Алена - за молодежный проект «ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОНОРСТВА: создание мобильного библиотечного пункта «Интеллектуальный box»;

- Клевцова Евгения Руслановна - за молодежный проект «Проект организации и проведения воркшопов, мастер-классов и лекториев для молодежи по вопросам правовой, финансовой грамотности и повышения уровня осознанности в вопросах самоактуализации, профессионального самоопределения и личностного роста «Я взрослый. Что дальше?»;

- Косова Ксения - за молодежный проект «Географический брейн-ринг «Географы года»;

- Крючкова Регина - за молодежный проект «Музей улиц» АR»;

- Кудряшов Максим - за молодежный проект «Лаборатория социального кино «Кмет»;

- Лазарев Егор - за молодежный проект «Социально-краеведческий проект «Городские горизонты»;

- Манина Алена - за молодежный проект «Разговорный клуб The Youth says;

- Март Анастасия - за молодежный проект «Современный балет на экологическую тему «…от точки невозврата»;

- Мельниченко Анастасия - за молодежный проект «Городской марафон экологии «Proэко-2020»;

- Некрасов Павел - за молодежный проект «Лига Выпускников»;

- Павздерин Евгений - за молодежный проект «Орбита»;

- Попов Максим - за молодежный проект «Эврика. Развитие практических навыков и профориентация у школьников 8-11 классов Санкт-Петербурга, Москвы и Мурманска»;

- Попондополо Татьяна - за молодежный проект «Проект «От макета до музея: Рубежи Победы»;

- Пугачев Михаил - за молодежный проект «Карточка проекта «Колесо ремесел» - интеграционная мастерская для людей с инвалидностью»;

- Чарахчян Виталий - за молодежный проект JCI Employment Incubator.

С 2016 года Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями присуждает премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». 30 победителям присуждаются премии в размере 100 000 рублей. С 2021 года сумма премии будет увеличена до 125 000 рублей.