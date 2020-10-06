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Питерец.ру » Общество » В Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»

В Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»

В Санкт-Петербурге представлен проект развития парка «Патриот» Западного военного округа, расположенного в Кронштадте.

«На территории Кронштадтского докового адмиралтейства появится новое пространство, где будут установлены исторические и современные якоря, а также другие инструменты шкиперского технического имущества: паруса, канаты, рынды и т. д.», - отметил директор парка «Патриот» Западного военного округа Андрей Кононов.

Также будет создана всепогодная фотовыставка с архивными  фотографиями «Флот. Вчера, сегодня, завтра», где будут размещены редкие исторические кадры, проекты развития отечественного флота. Кроме того, в парке разместят макет форта Александр I («Чумной»).

Также планируется запуск мультимедийного тира, в котором компьютерно-прикладная игра «Главный калибр» позволит окунуться в эпизод Русско-японской войны и сделать выстрел из виртуального корабельного орудия с сопутствующими эффектами и грохотом оружия.

Продолжаются работы по созданию светомузыкального фонтана, который планируется запустить в 2022 году. Комплекс фонтанов будет состоять из трех частей. Первая – большой световодяной фонтан с абстрактной композицией в центре в виде образа корабля как символа Российского флота. Вторая фонтанная зона будет представлять собой детскую развлекательную площадку. Это фонтан-шутиха «Морской бой», перекликающийся с петергофскими фонтанами. Третья зона будет расположена на территории существующего пожарного водоема, который является продолжением перспективы главного входа и замыкается перспективой Петровского дока.

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