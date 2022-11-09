11-12 ноября в Санкт-Петербурге пройдет XVI Международная научная конференция «Литература одного дома». Традиционно она посвящена истории литературы ХХ–ХХI веков и творческому наследию деятелей культуры Писательского дома в Санкт-Петербурге на канале Грибоедова, 9. Организатор – Государственный литературный музей «ХХ век».

Спектр тем, представленных в программе этого года, простирается от И. Бродского до братьев Стругацких, от М. Зощенко и Ильфа до А. Битова. Особого внимания докладчиков и слушателей удостоятся семейная династия Слонимских и К. Чуковский. Первый день конференции пройдет в залах Мариинского дворца, второй – в Доме журналиста.

Впервые выделена молодежная секция, она пройдет в первый день. Второй день конференции начнется исполнением пьесы для фортепиано Сергея Слонимского «Колокола». Доклад о литературно-музыкальной династии Слонимских представит Раиса Слонимская - президент центра современной классической музыки им. С.М. Слонимского.

Кроме того, программа второго дня дает возможность посетить выставку «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х», подготовленную Литературным музеем «ХХ век», а также послушать о новом переводе рассказов М.М. Зощенко на итальянский язык из первых уст: онлайн выступит автор перевода Марта Валери, ее сообщение называется «Синебрюхов у Колизея».

В 2022 году отмечаются юбилеи известных прозаиков, поэтов, литературоведов, жителей Писательского дома: Бориса Корнилова (115 лет), Вениамина Каверина (120 лет), Михаила Слонимского (125 лет) и Сергея Слонимского (90 лет), а также Ивана Соколова-Микитова (130 лет), Бориса Житкова (140 лет).

По итогам конференции «Литература одного дома» планируется выпустить ежегодный альманах.