В Санкт-Петербурге 11 ноября 2022 года Государственный литературный музей «ХХ век» откроет выставку «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х».

Выставка разместится в Доме журналиста до 25 ноября, она посвящена истории Дома работников искусств - ДИСКу, созданному по инициативе Корнея Чуковского, Максима Горького и Николая Тихонова (Сереброва) в 1919 году.

Наряду с Домом литераторов и Домом ученых ДИСК стал одним из центров литературной жизни Петрограда начала 1920-х годов, писательской коммуной, творческим «ковчегом», спасающим петербургскую интеллигенцию в годы революционной разрухи. Здесь под руководством мастеров слова – К. Чуковского, Е. Замятина, А. Ремизова, Н. Гумилева, Ю. Тынянова, В. Шкловского и других – рождалась новая советская литература. Здесь выросли новые творческие объединения и Студии: «ОПОЯЗ», «Звучащая раковина», «Серапионовы братья», из которых вышел целый ряд даровитых писателей.

Дом искусств в начале 1920-х стал общежитием для десятков бездомных литераторов и художников. В отдельных комнатах ДИСКа поселились писатели Николай Гумилев, Н. Тихонов, Вс. Рождественский, В. Ходасевич, О. Форш, А. Грин, А. Волынский, В. Чудовский, М. Слонимский, М. Зощенко, О. Мандельштам, Вл. Пяст, художник В. Милашевский; скульптор Ухтомский и другие. За недолгий век существования ДИСКа (1919 – 1923) были изданы два одноименных альманаха.

Основу выставки составляют мемуарные тексты: роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», воспоминания Владислава Ходасевича, Всеволода Рождественского, в которых описана бурная литературно-художественная и бытовая жизнь писательской коммуны.

На выставке будут представлены цифровые копии материалов из фондов Литературного музея Пушкинского Дома, Государственного литературного музея «XX век», Российской национальной библиотеки, архивные материалы.

Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х» – одно из событий Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте», который ежегодно проводит Литературный музей «ХХ век». В этом году фестиваль приурочен к 140-летию К. И. Чуковского, и представляет многообразие его писательского наследия в литературоведческой, журналистской и переводческой деятельности.