ента новостей

18:47
Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»
18:19
Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге
18:11
В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»
17:06
Петербургские сторонники «Единой России» провели «РосКвиз», посвященный Дню народного единства
17:03
В Красносельском районе пожилые супруги-пенсионеры заживо сгорели на пожаре
16:58
Начался визит делегации Петербурга в Республику Узбекистан
16:22
Депутаты и сотрудники ЗакС отправят на Донбасс более тысячи книг
16:19
Прокуратура Московского района потребовала устранить нарушения жилищных прав граждан
16:11
В Петербурге задержали мигранта, обманувшего пенсионерку
16:07
В Петербурге задержали пьяного мужчину, который неправомерно завладел каршеринговым автомобилем
15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
15:44
Во Фрунзенском районе задержали мужчину, который похитил автомобиль
15:41
В Петербурге задержали злоумышленника, который напал на продавца магазина
15:04
Второй фестиваль искусств «Время Стравинского»
14:59
В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество
14:43
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке барже – буксирного состава «Стрим» + «Капитан Александров» + «ОТ-2437»
14:41
Региональный оператор проекта «Билет в будущее» в Санкт-Петербурге принял участие в конференции, посвященной карьерному проектированию
14:36
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
14:33
ЧМ-2022: сборная Канады, пробившись на мундиаль, уже достигла успеха
08:57
Договариваемся с саудитами
08:20
Кибербезопасности уделили внимание
07:49
Первую обработку провели
01:08
Защитник «Зенита» Чистяков объявлен виновником поражения от «Ахмата»
15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
14:07
Петербург начинает переход на новую систему уборки снега на внутриквартальных территориях
14:02
В квартире на Васильевском острове обнаружили два трупа
13:55
65 лет назад на Марсовом поле вспыхнуло пламя Вечного огня
13:53
В Ленобалсти ночной гость вломился в дом с топором и ножом
13:49
В Приморском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
13:46
В Петербурге задержаны подростки, совершившие разбойное нападение
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»

Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х»

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
museum-xxvek.ru
Литературный музей «ХХ век» расскажет об истории Дома искусств в Петрограде

В Санкт-Петербурге 11 ноября 2022 года Государственный литературный музей «ХХ век» откроет выставку «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х».

Выставка разместится в Доме журналиста до 25 ноября, она посвящена истории Дома работников искусств - ДИСКу, созданному по инициативе Корнея Чуковского, Максима Горького и Николая Тихонова (Сереброва) в 1919 году.

Наряду с Домом литераторов и Домом ученых ДИСК стал одним из центров литературной жизни Петрограда начала 1920-х годов, писательской коммуной, творческим «ковчегом», спасающим петербургскую интеллигенцию в годы революционной разрухи. Здесь под руководством мастеров слова – К. Чуковского, Е. Замятина, А. Ремизова, Н. Гумилева, Ю. Тынянова, В. Шкловского и других – рождалась новая советская литература. Здесь выросли новые творческие объединения и Студии: «ОПОЯЗ», «Звучащая раковина», «Серапионовы братья», из которых вышел целый ряд даровитых писателей.

Дом искусств  в начале 1920-х стал общежитием для десятков бездомных литераторов и художников. В отдельных комнатах ДИСКа поселились писатели Николай Гумилев, Н. Тихонов, Вс. Рождественский, В. Ходасевич, О. Форш, А. Грин, А. Волынский, В. Чудовский, М. Слонимский, М. Зощенко, О. Мандельштам, Вл. Пяст, художник В. Милашевский; скульптор Ухтомский и другие. За недолгий век существования ДИСКа (1919 – 1923) были изданы два одноименных альманаха.

Основу выставки составляют мемуарные тексты: роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», воспоминания Владислава  Ходасевича, Всеволода Рождественского, в которых описана бурная литературно-художественная и бытовая жизнь писательской коммуны.

На выставке будут представлены цифровые копии материалов из фондов Литературного музея Пушкинского Дома, Государственного литературного музея «XX век», Российской национальной библиотеки, архивные материалы.

Выставка «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х» – одно из событий Фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте», который ежегодно проводит Литературный музей «ХХ век». В этом году фестиваль приурочен к 140-летию К. И. Чуковского, и представляет многообразие его писательского наследия в литературоведческой, журналистской и переводческой деятельности.

Источник: Государственный литературный музей «ХХ век»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-10-2022, 17:58
Выставка «Сказка против скуки»
16-06-2016, 10:33
Русский музей и галерея Веллум открывают в Строгановском дворце выставку Николая Шестопалова
8-05-2019, 19:32
Выставка Николая Ионина «Советский романтик»
27-02-2018, 11:42
«Модернизм в Париже: взгляд из России.1900-1920-е годы»
21-08-2020, 11:51
Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх».
12-10-2017, 19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
0
197
Вчера, 15:10
В Красносельском районе произошло ДТП с участием автобуса
0
97
Вчера, 12:48
В Ленобласти фура насмерть сбила пенсионера
0
157
5-11-2022, 12:41
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб
Наверх