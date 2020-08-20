Лучшие молодежные бизнес-проекты выберут в Петербурге

С 17 августа по 12 сентября в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский проспект, д. 48) пройдет молодежная бизнес-конференция. В мероприятии примут участие государственные служащие, лидеры молодежных движений, представители некоммерческих организаций и бизнес-сообщества.

В программе конференции дискуссия на тему: «Бизнес и молодежные проекты: возможно ли сотрудничество?», питчинг, тренинг-сессия «От идеи к проекту», деловая игра, тренд-сессия, панельная сессия с органами власти, выставка производств локального бизнеса. Также в рамках конференции пройдет городской конкурс «Лучший локальный бизнес-проект».

Участниками станут молодые предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются на адрес электронной почты massevent.dm@mail.ru до 31 августа включительно.

Программа бизнес-конференции:

С 1 по 3 сентября конкурсные заявки оценит экспертный совет.

4 сентября в Доме молодежи Санкт-Петербурга для участников очного тура конкурса пройдут лекции и мастер-классы.

Публичные защиты конкурсантов состоятся c 5 по 10 сентября. Участники презентуют экспертному совету свои бизнес-проекты по одному из пяти направлений:

- промышленное производство,

- агрокомплекс,

- физкультура и спорт,

- информационные технологии,

- социальное предпринимательство.

Участники и победители конкурса получат ценные призы. 12 сентября участников ждет торжественный ужин на теплоходе с подведением итогов.

Организатор конкурса — Государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.