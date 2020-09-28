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Питерец.ру » Общество » В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне

В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге на базе Михайловской  артиллерийской  академии прошла международная конференция о Второй мировой войне

В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии  в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны проведена международная научная конференция «Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки».

В мероприятии приняли участие научные сотрудники, научно-педагогические работники, офицеры, курсанты.

Конференцию открыл и выступил с приветственным словом участникам конференции профессор кафедры Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА)  доктор исторических наук, доцент генерал-лейтенант Владимир Дятлов. Он пожелал плодотворной работы и  выразил надежду, что одним из её  важнейших результатов  станет аргументированный  отпор фальсификаторам  роли Советского Союза в разгроме германского фашизма и японского милитаризма. Профессор кафедры МВАА доктор исторических наук, профессор Владимир Мильбах во вступительном слове ознакомил присутствующих  с порядком проведения мероприятия.

Особый интерес  собравшихся вызвал доклад на  пленарном заседании доцента кафедры МВАА 99-летнего участника Великой Отечественной войны кандидата технических наук, доцента Епихина Кирилла Андреевича. С докладами также  выступили: профессор и старший преподаватель  кафедры МВАА  доктора исторических наук,  профессора Евгений  Вапилин и  Виктор Чернухин;  доцент кафедры ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия  им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» кандидат исторических наук,  доцент Олег Вербовой.

В научной  дискуссии принял участие профессор кафедры Санкт-Петербурского государственного морского технического университета доктор исторических наук, профессор Михаил Шевченко.

В ходе своего выступления по подведению  итогов конференции генерал-лейтенант Владимир Дятлов отметил, что цель работы конференции успешно достигнута и выполнены намеченные ею  задачи. В ходе международного  научного форума обобщен опыт боевого применения артиллерии на завершающем этапе Второй мировой войны, на его основе сформулированы  уроки в интересах повышения боеспособности РВиА, изучены  особенности взаимодействия родов войск в ходе операций на Дальневосточном театре военных действий.

По итогам конференции выпущен сборник научных статей.

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