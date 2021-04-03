Мы примем GLEX-2021

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет международная конференция GLEX-2021. Это мероприятие, посвященное теме исследования космоса. Оно должно было состояться еще в прошлом году. Однако пандемия тогда смешала все карты, и конференцию пришлось перенести.

Мероприятие пройдет летом – 14-18 июня. В эти дни в Петербург приедут ученые, инженеры, космонавты и конструкторы. Ожидаются выступления 20 астронавтов из разных стран. Организаторы конференции также пригласили главу SpaceX Илона Маска. Однако пока не известно присоединится ли он к данному мероприятию.

Ожидается, что в конференции примут участие около 700 человек. Будут соблюдаться повышенные меры безопасности. GLEX пройдет впервые не только в Петербурге, но и в России вообще.