В Петербурге депутаты призвали деятелей культуры сохранять российскую идентичность

В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Состояние и развитие отечественной культуры в сфере российской идентичности и традиционных ценностей». Мероприятие прошло по инициативе депутатов Законодательного Собрания. В нём приняли участие парламентарии Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, а также сотрудники Петровской академии наук и искусств.

Как отметили участники встречи, именно культура выходит на первый план в свете масштабной кампании по отмене всего, что связано с русским материальным и нематериальным наследием. Так, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Валентин Семёнов подчеркнул, что в стране создана правовая база для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в области культуры.

– Основополагающей ценностью российского общества остаётся семья, а также приоритет духовного над материальным, защита жизни, прав и свобод человека, служение Отечеству, милосердие, взаимопомощь, созидательный труд, преемственность истории нашей страны, – отметил он.

Эти ценности являются неприемлемыми и враждебными для глобальных финансовых институтов, стоящих за действующим политическим режимом на территории соседней Украины, отметил заслуженный деятель науки РФ Александр Субетто.

Вместе с тем, многие представители современной российской культурной среды не поддерживают те ценности, которые играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, считают эксперты.

«Общество и государство должно требовать от них соблюдения нравственных и правовых норм», – говорится в резолюции круглого стола.

Напомним, это уже второе совместное мероприятие петербургских парламентариев и Петровской академии наук и искусств, которое организовано на площадке Мариинского дворца. В прошлый раз темой рабочей встречи стала защита русской речи в стране и за рубежом.