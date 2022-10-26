В Мариинском дворце открылась выставка «Великий Петр к нам ввел науки…», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. К участникам церемонии открытия обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Эта выставка приурочена к празднованию юбилейной годовщины со дня рождения великого царя-реформатора, создателя нашего города. Сегодня Петербург является крупнейшим научным и образовательным центром и этим он обязан своему отцу. Мы хорошо понимаем, как много значат наука и высшая школа для будущего нашей страны и всегда поддерживаем эти сферы, в том числе бюджетным финансированием. Научно-технологический прорыв России особенно важен сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления. Вспоминая о том фундаменте, который заложил Петр I, мы вновь подчеркиваем значение его преобразований и роль науки в нашем социально-экономическом развитии, - сказал спикер петербургского парламента.

С приветственным словом также выступила исполняющая обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного университета Елена Чернова. Она напомнила, что в 2024 году исполняется 300 лет СПбГУ – одному из самых известных детищ Петра Великого.

На выставке представлены факсимильные копии документов петровских времен, стенды с очерками о становлении национальной научной школы, издания Российской Академии наук и старейших отечественных университетов.