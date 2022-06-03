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Питерец.ру » Общество » В парламенте Петербурга обсудили вопросы развития русского языка

В парламенте Петербурга обсудили вопросы развития русского языка

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Мариинском дворце состоялся Круглый стол, посвященный Дню русского языка и Дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина

В Мариинском дворце состоялся Круглый стол, посвященный Дню русского языка и Дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. В нем приняли участие депутаты Вячеслав Бороденчик, Дмитрий Дмитриев, Ирина Иванова и Роман Кононенко, представители Петровской академии наук и искусства, вузов города и петербургских отделений творческих союзов России.

Форум открыл Вячеслав Бороденчик, который зачитал приветствие от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

– Русский язык – это национальное достояние России, исторический опыт нашего народа, его богатейшее культурное наследие. На «великом и могучем» сегодня в мире разговаривают около 250 миллионов человек, а в нашей стране на нем говорят представители почти 170 национальностей. Он служит связующим звеном с соотечественниками за рубежом, остается для многих стран средством международного общения, – говорится в тексте.

Выступая перед собравшимися, Ирина Иванова отметила позитивное значение Дня русского языка и проведения связанных с этой датой традиционных литературных встреч. Также она напомнила о большом влиянии, которое оказало творчество Александра Пушкина на развитие языка.

В свою очередь Дмитрий Дмитриев предостерег от пренебрежения нормами и традициями, сложившимися в русском языке.

– Если мы позволим себе под личиной упрощения, так называемого «развития русского языка», уйти от его академизма, воспетого в золотой, серебряный века и советский период нашей литературы, то совсем скоро мы не узнаем своих детей. Не узнаем с точки зрения их духовных и нравственных качеств, того, что они будут собой представлять, – заявил он.

Среди тем, которые были затронуты участниками дискуссии – вопросы защиты и популяризации русского языка, его значение для национальной идентичности страны, замена русскоязычных названий иностранными словами, расширение использования ненормативной лексики, соблюдение регионального законодательства в данной сфере.

Памятная дата в честь государственного языка России (6 июня) была установлена Президентом страны в 2011 году в День рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина.

Источник: ЗАКС
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