В парламенте Петербурга обсудили вопросы развития русского языка

В Мариинском дворце состоялся Круглый стол, посвященный Дню русского языка и Дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. В нем приняли участие депутаты Вячеслав Бороденчик, Дмитрий Дмитриев, Ирина Иванова и Роман Кононенко, представители Петровской академии наук и искусства, вузов города и петербургских отделений творческих союзов России.
Форум открыл Вячеслав Бороденчик, который зачитал приветствие от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.
Выступая перед собравшимися, Ирина Иванова отметила позитивное значение Дня русского языка и проведения связанных с этой датой традиционных литературных встреч. Также она напомнила о большом влиянии, которое оказало творчество Александра Пушкина на развитие языка.
В свою очередь Дмитрий Дмитриев предостерег от пренебрежения нормами и традициями, сложившимися в русском языке.
Среди тем, которые были затронуты участниками дискуссии – вопросы защиты и популяризации русского языка, его значение для национальной идентичности страны, замена русскоязычных названий иностранными словами, расширение использования ненормативной лексики, соблюдение регионального законодательства в данной сфере.
Памятная дата в честь государственного языка России (6 июня) была установлена Президентом страны в 2011 году в День рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина.