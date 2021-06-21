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Питерец.ру » Общество » У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби

У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби

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Опубликовал: Вадик Котов
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У главного входа  в Дом офицеров Западного военного округа   пройдет мемориальная  акция, посвящённая Дню памяти и скорби

22 июня в 12 часов, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  у главного входа  в Дом офицеров Западного военного округа   начнётся мемориальная  акция, посвящённая Дню памяти и скорби. 

Акция начнётся с церковного молебна, посвящённого памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: на фронтах, на захваченных немцами территориях, в концлагерях, в блокадном Ленинграде.  Вдоль фасада Дома офицеров будут расположены интерактивные зоны:  музейная  выставка с уникальными экспонатами времён начала войны, настоящий пограничный столб и раритетный пулемёт Максима, выставка плакатов, газет  и книг, изданных в 1941-1943 (расположена в нижнем фойе), в афишницах Дома офицеров  можно будет увидеть редкие плакаты начала войны. На  ступенях парадного входа почётную вахту памяти будут нести реконструкторы в военной форме начала войны и курсанты Михайловской  военной академии.   Каждый  проходящий по Литейному проспекту в этот день  сможет присоединиться к акции и  поделиться  своими мыслями и чувствами о трагическом начале  войны в Книге памяти.

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