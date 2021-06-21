У главного входа  в Дом офицеров Западного военного округа   пройдет мемориальная  акция, посвящённая Дню памяти и скорби

22 июня в 12 часов, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. у главного входа в Дом офицеров Западного военного округа начнётся мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби.

Акция начнётся с церковного молебна, посвящённого памяти тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: на фронтах, на захваченных немцами территориях, в концлагерях, в блокадном Ленинграде. Вдоль фасада Дома офицеров будут расположены интерактивные зоны: музейная выставка с уникальными экспонатами времён начала войны, настоящий пограничный столб и раритетный пулемёт Максима, выставка плакатов, газет и книг, изданных в 1941-1943 (расположена в нижнем фойе), в афишницах Дома офицеров можно будет увидеть редкие плакаты начала войны. На ступенях парадного входа почётную вахту памяти будут нести реконструкторы в военной форме начала войны и курсанты Михайловской военной академии. Каждый проходящий по Литейному проспекту в этот день сможет присоединиться к акции и поделиться своими мыслями и чувствами о трагическом начале войны в Книге памяти.