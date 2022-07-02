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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти запускают бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

В Ленобласти запускают бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленинградской области с 4 июля запускают бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой Отечественной войны

В Ленинградской области с 4 июля стартует пилотный проект – бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ленинградская область с большим почтением включилась в реализацию инициативы организационного комитета «НАША ПОБЕДА» и Минцифры России. Поездки доступны в рамках восьми городов Ленинградской области ― Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кировск, Луга, Сосновый Бор, Тихвин и Тосно. Под условия инициативы подходят пока только эти города в регионе. Мы рассчитываем, что наши уважаемые ветераны воспользуются услугой», ― отметила председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Воспользоваться услугами такси бесплатно могут инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы Великой Отечественной войны и лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны в период ВОВ. 

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника учреждения социального обслуживания, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, прикрепленного к ветерану. 

Воспользоваться такси можно будет вне зависимости от целей поездки. С ветераном смогут поехать сопровождающие родственники. 

Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тыс. руб. на человека до конца 2022 года. 
Дополнительную информацию можно узнать в «Центре социальной защиты населения» по телефону 8 (800) 350-06-05 и в комитете по социальной защите населения Ленинградской области по телефону 8 (812) 539-46-24.

Источник: Администрация Ленобласти
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