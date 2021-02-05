Презентация выставочного проекта «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории откроется 8 февраля в 63 регионах России.

Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина в Год Памяти и Славы. На выставке будут представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. Географически выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов РФ.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

В церемонии открытия примут участие руководители Архивного комитета Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике

и взаимодействию с общественными организациями, специалисты архивных учреждений Северо-Западного федерального округа, представители поисковых отрядов.

Справочно: в декабре 2020 года проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». Премия «Победа» присуждается за достижения

в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны

1941-1945 годов. Вручение премии прошло в рамках Всероссийского патриотического форума в Музее Победы

в Москве. В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР.

К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

8 февраля 2021 г. в 12.00

по адресу: Таврическая ул., д.39