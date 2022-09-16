22 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Золотое детство. Игры и шалости», объединяющая живопись Дмитрия Плоткина и скульптуру Виктора Корнеева. Торжественная церемония открытия состоится 23 сентября.

Детство — это отдельная страна, в которой одинаково правят Любовь и Жестокость. Тут и первые любовные чувства, и желание узнать границы безнаказанности, осознание жизни и смерти, втягивающее ребенка в мир ответственности и долга. Картины художника-метамодерниста Дмитрия Плоткина и скульптуры лауреата премии Москвы в области искусства Виктора Корнеева различны не только в формальной подаче — они показывают разное чувство-воспоминание об этой удивительной «золотой» поре.

Чистый цвет, наивность и прямота картин Дмитрия Плоткина переносит зрителя на холст, делая соучастником происходящего — заставляет вспомнить и заново пережить знакомые многим сюжеты из детства — выбрать свою сторону в дворовой войне, научится защищать слабого, ценить дружбу, проявлять милосердие к животным, ощущать любовь. Теплое и «мягкое» дерево и живой, будто на мгновение замерший, металл скульптур Виктора Корнеева безупречно передает детскую игру в настоящность, взрослость, погоню за своей особенностью.

Дмитрий Плоткин родился в городе Никополе Днепропетровской области на Украине. Учился на к/с» Мосфильм на художника-декоратора, в Ивановском художественном училище на педагогическом отделении. Член СХ с 1989 году. Участник групповых и персональных выставок, ART RUSSIA FIRE, куратор проектов «Красный конь революции», «Золотое детство – игры и шалости», «Предтеча и 4 всадника Апокалипсиса», участник фестиваля «Художник и поэт», благотворительного аукциона в пользу русских музеев. Картины Дмитрия Плоткина послужили основой коллекции бренда OZ Оксаны Зыряновой.

Виктор Корнеев родился в 1958 года в Тамбове. Окончил: Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, скульптура (1983); Московский художественно-промышленный институт им. С.Г. Строганова, скульптура (1991). Заслуженный художник Российской Федерации (2013), член-корреспондент Российской академии художеств (2018), лауреат премии Москвы в области искусства (2019), член секции скульптуры МСХ и ОМС. Участник 49 групповых выставок и 23 персональных. Работы находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея современного искусства, Государственного Русского музея и за рубежом.

Выставка «Золотое детство. Игры и шалости» продлится в АРТМУЗЕ до 25 октября.

Вернисаж в присутствии авторов пройдет 23 сентября в 19:00.