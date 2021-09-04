ента новостей

15:08
Выставка фотографий «Дом, в котором…»
15:04
Выставка «Окна русского авангарда»
07:39
Не торопитесь покупать машину
07:37
Какая гадость – ваша скандинавская рыба!
07:35
Что будет с рублем в пандемию?
22:33
Вчера в чемпионате КХЛ отличился Хелльберг, сегодня – Шипачёв
15:50
Выставка «Psyche»
15:39
В Ленобласти от лжебезопасников банка пострадала сотрудница РЖД
14:10
Восемь боксеров из Санкт-Петербурга поборются за финал чемпионата России по боксу 2021
14:07
Выставка фотографий Николая Эндегора
14:02
Выставка «У окна»
13:51
В Петербурге задержали похитителей домашнего скота
12:13
Петербуржцы уже готовятся к зиме
09:12
Снова уничтожили вражеский сыр
08:12
Оштрафовали за незаконную рекламу
23:39
СКА начал новый чемпионат с нелёгкой победы над «Северсталью» в гостях
19:03
Клава Кока и Фогель выступят на СТУ.ДЭНС в Петербурге
19:00
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке буксирного состава барж
16:44
В Петербурге мошенники «развели» сердобольную пенсионерку
16:40
В Петербурге мужчина погиб при падении с высоты
10:52
Появятся почтовые беспилотники
10:21
Как успокоить нервы?
09:21
Памфилова возмущена
19:58
Петер Цегларик из «Авангарда» стал автором первой заброшенной шайбы в новом сезоне КХЛ
13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
13:22
В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова
13:14
В Ленобласти разведут мост через реку Свирь
13:08
В Петербурге сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей
13:04
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Окна русского авангарда»

Выставка «Окна русского авангарда»

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
На выставке «Окна русского авангарда» в Артмузе покажут работы на стыке экспериментальных техник и русской народной традиции.

Простое, исконное, домотканое: на выставке «Окна русского авангарда» в Артмузе покажут работы на стыке экспериментальных техник и русской народной традиции. 

Экспозиция объединила графику художника Дмитрия Плоткина со скульптурами Виктора Корнеева — титулованные творцы, чьи выставки проходили не в одном десятке стран, готовят постмодерновую интерпретацию того, какие формы может принять сама идея авангарда, обрамлённая русской народной традицией. 

Модернистские работы находятся в наличниках, поданных в скупой монохромной манере, встретить подобные сейчас можно только в ветхих деревнях — так выглядят живописные работы серии, где окна являются элементом архитектурной конструкции и порталом в мир авангарда. Окно – прообраз картины, издревле оно многозначно. Со времён Ренессанса изображение не только берёт на себя роль окна, но и принимает его мифологические функции. Авангард же переоценивает ценности. Картина перестаёт быть дверью вовне. Она становится порталом во внутренний космос. Картина эпохи Возрождения мыслилась как форма, объективно повествующая о мироздании. Модернистская работа – структура, передающая склад мыслей автора — словами выдающегося искусствоведа Михаила Сидлина.

Зритель смотрит в старинные избяные проёмы, но видит за ними не тайны провинциального быта, а шедевры живописи. Этот парадоксальный приём возвращает модернистскому тексту его контекст: колоссальное значение для самих художников играла та почва, на которой они росли: для Михаила Ларионова корень – Херсонщина, русский лубок, пыль и цветы; для Марка Шагала – хасидская мистика, кривые заборы и духовные полёты…

Эра постмодерна уравнивает народное и авторское, массовое и индивидуальное, копию и оригинал. Живопись модернизма равна в правах с ремесленным орнаментом. Авангард бессилен в мире, где форму хранит наличник.

ДМИТРИЙ ПЛОТКИН, ВИКТОР КОРНЕЕВ

ОКНА РУССКОГО АВАНГАРДА

Графика, скульптура, 0+

1 сентября - 26 сентября

Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт

Вернисаж 4 сентября (сб) в 19-00

(общий с проектом «Смерть бога», будет присутствовать автор и его представители - московская галерея InGallery)

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-03-2017, 09:56
Бесплатную выставку презентовал Музей петербургского авангарда
7-02-2020, 13:52
Выставочный проект «Формы движения»
8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
2-03-2018, 11:12
Выставка знаменитого художника Шона Скалли
20-02-2020, 00:04
Выставка «Формы движения»
2-04-2019, 21:12
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» 5:1, но проигрывает в серии 1–2

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
228
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
205
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
220
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
192
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх