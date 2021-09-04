Выставка «Окна русского авангарда»

Простое, исконное, домотканое: на выставке «Окна русского авангарда» в Артмузе покажут работы на стыке экспериментальных техник и русской народной традиции.

Экспозиция объединила графику художника Дмитрия Плоткина со скульптурами Виктора Корнеева — титулованные творцы, чьи выставки проходили не в одном десятке стран, готовят постмодерновую интерпретацию того, какие формы может принять сама идея авангарда, обрамлённая русской народной традицией.

Модернистские работы находятся в наличниках, поданных в скупой монохромной манере, встретить подобные сейчас можно только в ветхих деревнях — так выглядят живописные работы серии, где окна являются элементом архитектурной конструкции и порталом в мир авангарда. Окно – прообраз картины, издревле оно многозначно. Со времён Ренессанса изображение не только берёт на себя роль окна, но и принимает его мифологические функции. Авангард же переоценивает ценности. Картина перестаёт быть дверью вовне. Она становится порталом во внутренний космос. Картина эпохи Возрождения мыслилась как форма, объективно повествующая о мироздании. Модернистская работа – структура, передающая склад мыслей автора — словами выдающегося искусствоведа Михаила Сидлина.

Зритель смотрит в старинные избяные проёмы, но видит за ними не тайны провинциального быта, а шедевры живописи. Этот парадоксальный приём возвращает модернистскому тексту его контекст: колоссальное значение для самих художников играла та почва, на которой они росли: для Михаила Ларионова корень – Херсонщина, русский лубок, пыль и цветы; для Марка Шагала – хасидская мистика, кривые заборы и духовные полёты…

Эра постмодерна уравнивает народное и авторское, массовое и индивидуальное, копию и оригинал. Живопись модернизма равна в правах с ремесленным орнаментом. Авангард бессилен в мире, где форму хранит наличник.

ДМИТРИЙ ПЛОТКИН, ВИКТОР КОРНЕЕВ

ОКНА РУССКОГО АВАНГАРДА

Графика, скульптура, 0+

1 сентября - 26 сентября

Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт

Вернисаж 4 сентября (сб) в 19-00

(общий с проектом «Смерть бога», будет присутствовать автор и его представители - московская галерея InGallery)