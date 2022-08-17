Исповедь заключённого «Бог есть любовь?» в АРТМУЗЕ

7 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА состоится торжественное открытие выставки-феномена «Бог есть любовь?» Андрея Митенёва. На вернисаже также состоится презентация одноимённой книги, в которую вошли 200 документальных зарисовок тюремной жизни.

«Бог есть любовь» - неоспоримая духовная константа, непоколебимая истина, или невидимая битва, в которой право на любовь приходится отстаивать и доказывать каждый день? Современный художник, скульптор Андрея Митенёв, судьба которого оказалась настолько замысловатой, что забросила его на два с половиной года в тюрьму, откуда он вышел с ворохом фантастических работ и самых невероятных историй, составил уникальную визуальную энциклопедию современной российской тюрьмы.

За время заключения художник создано около 300 работ, представленных в нескольких графических сериях. Первая – «Just в Аду» – посвящена задержанию и первому шоку от новой реальности. Вторая, самая большая – это жанровые сценки, описывающие будни заключенных в сизо и колонии. Третья серия – портреты заключенных, каждый из которых сопровождается высказыванием о том, что такое «свобода». Четвертая – прошедшие цензуру письма с картинками, которые художник отправлял родным и друзьям. И, наконец, пятая – большие работы на тюремных простынях, материале, традиционно заменяющем холст – на них художник уже в колонии рисовал свои «Сны», это самая яркая, сюрреалистичная серия, в которой мифологические сюжеты переплетаются со страхами и надеждами автора.

Андрей Митенёв родился в 1974 году в Москве. Окончил Российскую Академию Живописи, Ваяния и Зодчества им. Глазунова. Ученик Льва Николаевича Матюшина, член МСХ. Занимается скульптурой (скульптурная обработка камня, работа с бетоном, металлом, бронзой, сварка, моделирование деревянных конструкций), графикой и инсталляцией. Со-куратор проекта «Кочевой Музей Современного Искусства», со-куратор проекта «Фортошные выставки» в мастерской «Это не здесь». Участник групповых и персональных выставок, фестиваля уличной скульптуры «Фокус в бесконечность» (г. Калуга) и «Железная миля» (г. Таруса). Автор скульптур «Адам и Ева», «Парк 50-летия Октября», «Песня», «Поэзия», «С новым счастьем!» «Ячейка общества», «Центробежность», «На взлёт!». Награждён первым местом в скульптурном симпозиуме в г. Ульяновске, медалью «За заслуги в развитии изобразительного искусства», МСХ. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом, в Государственном музее Л.Н. Толстого, музее «Музыкальной культуры имени Глинки».

Выставка «Бог есть любовь?» продлится в АРТМУЗЕ до 7 октября.

Вернисаж в присутствии автора пройдет 7 сентября в 19:00.

Куратор Марина Гуревич