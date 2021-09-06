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Питерец.ру » Культура » Выставка «Невидимые линии»

Выставка «Невидимые линии»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В музее современного искусства Артмуза состоится выставка художника, архитектора и писателя Леонида Нейфаха.

В музее современного искусства Артмуза состоится выставка художника, архитектора и писателя Леонида Нейфаха. Проект «Невидимые линии» получил своё название из-за одноименного принципа понимания тайных слоев художественного произведения, разработанного Леонидом и описанного в его работах.

Лауреат целого ряда архитектурных конкурсов и теоретик искусств, Леонид Нейфах посвятил себя изучению скрытой архитектоники художественного произведения, определяющей его эмоциональное воздействие на зрителя. В понимании автора основа любого из искусств это закон построения пластической структуры. Последняя представляет собой первичные изобразительные элементы (материальные точки, линии на плоскости и проч.), которые соединены зрительным напряжением, «невидимыми линиями». Эти линии не совпадают с изображенными реальными предметами, а проходят сквозь предметы, объединяя их и позволяя добиться цельности образа. Невидимые линии и образуют скрытый тайный план произведения искусства. 

Поиск невидимой системы, объединяющей реальные формы картины, а также графический анализ Леонид использовал для интерпретации классических работ мэтров — художников 20 века. Этот же подход, равно применимый как для анализа произведения, так и для его создания, нашел отражение в многодельной живописи, составляющей проект «Невидимые линии».

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что многие работы на выставке сопровождаются объяснениями и комментариями самого автора.

ЛЕОНИД НЕЙФАХ 

НЕВИДИМЫЕ ЛИНИИ

Графика, 0+8 сентября – 4 октября

Галерея «Ул. Большая Ремесленная», 4 эт

Вернисаж 8 сентября в 19-00

Источник: Артмуза
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