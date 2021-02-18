Всероссийский кинопоказ и веб-трансляция с фронтовиками ко Дню защитника Отечества

19 февраля в 11:15, в канун Дня защитника Отечества, фонд «Мост поколений» организует для молодежи всероссийский кинопоказ фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны и веб-трансляцию с фронтовиками - героями картин.

Это уникальная возможность для юных зрителей не только узнать больше об отечественной истории и подвиге советских солдат в борьбе с фашизмом, но и лично задать вопросы непосредственным участникам Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоится онлайн, на сайте Фонда (fundgenerationbridge.org/live) и откроет его всероссийский кинопоказ фильмов-участников молодёжного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». Зрителям будут представлены: Художественная картина «Любушка» из киноцикла «Про людей и про войну», Музыкальный клип «Неизвестности нет», 2 документальные ленты о фронтовиках из киноальманаха «Нас было 30 миллионов».

После завершения кинопоказа начнётся всероссийская веб-трансляция с героями фильмов, ветеранами Великой Отечественной войны, которым можно будет задать вопрос онлайн. Для этого на сайте Фонда, под окном трансляции, будет организована форма для приёма входящих сообщений. Лучшие вопросы, отобранные модератором, прозвучат в прямом эфире.

Вопросы для прямого эфира с фронтовиками также можно выслать заранее, отправив на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос фронтовику» (с указанием города и ФИО).

«К сожалению, с каждым днём остаётся всё меньше и меньше свидетелей тех героических событий, и далеко не в каждом населённом пункте нашей страны до сих пор есть свои ветераны Великой Отечественной войны. Именно потому так важна каждая возможность живого общения с уважаемыми фронтовиками. Мы рады, что благодаря современным технологиям проведение подобных онлайн-эфиров позволяет сегодняшней молодёжи увидеть и услышать историю из первых уст», - говорит организатор мероприятия Екатерина Ефимова.