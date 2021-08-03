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Питерец.ру » Культура » Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу

Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу

8 августа в Историческом парке «Россия - моя история» пройдет специально подготовленная программа, посвященная 77-й годовщине со Дня окончания Ленинградской битвы.

Битва за Ленинград - одно из самых длительных сражений в истории Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

Битва за Ленинград показала всему миру непревзойденное мужество, упорство и стойкость защитников города.

8 августа в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00 пройдут тематические экскурсии-сеансы по выставке «Вспомним», во время которых посетители смогут узнать интересные факты о событиях, происходивших в Ленинграде и на его рубежах в годы Великой Отечественной войны.

В 15.00 в атриуме пройдет трансляция записи концерта сводного симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова, который состоялся в парке «Россия – моя история» в день 75-летия окончания Ленинградской битвы. Прозвучит знаменитая «Симфония всепобеждающего мужества» (симфония №7) Дмитрия Шостаковича.

К праздничной памятной дате сотрудники музейно-выставочного центра создали короткометражный фильм «Мой Ленинград», который смогут посмотреть все желающие. Ролик будет демонстрироваться бесплатно в атриуме в течение всего дня.

Вход на тематические экскурсии по билету на выставку «Вспомним», расположенную в зале «ХХ век».

Возрастное ограничение 12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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