В Доме правительства Ленинградской области открылась выставка «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов», каждый экспонат которой рассказывает о борьбе жителей ДНР и ЛНР с военной агрессией украинского режима, а также о специальной военной операции по защите жителей Донбасса и денацификации Украины.

Открывая экспозицию, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что в то время, когда некоторые политиканы хотят переписать историю, запрещают праздновать 9 мая, мы хотим показать единство нашего народа и верность нашим дедам и прадедам, победившим фашизм.

«Выставка позволяет понять, как и чем выживали 8 лет жители Донбасса, уничтожаемые украинским режимом. Сейчас коллективный Запад открыто оружием, наемниками и экономическими мерами поддерживает нацизм и фашизм. И снова, как и 80 лет назад, Россия стоит за историческую правду и память против зла, лжи и ненависти», ― отметил глава региона.

В открытии выставки принял участие иеромонах Феофан из Волновахи, который передал на хранение в музей осколки ракеты «Точка-У», от разрыва которой в начале апреля в Донецке погибли 20 человек.

Как рассказал создатель и хранитель музейных экспонатов, руководитель Центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров, последними пополнили коллекцию медицинский «аппарат Илизарова», который используется нашими медиками при лечении детей с минно-взрывными ранениями, и шевроны, срезанные с украинских военнопленных. Он отметил, что почти каждый экспонат имеет свою трагическую или героическую историю. Например, представленный на выставке изрешечённый осколками указатель «Авдеевка» был передан в музей одним из бойцов милиции ДНР, который погиб через несколько дней. А под ним выставлен тот самый запрещенный кассетный снаряд, который используют украинские националисты при обстреле мирных жителей.

Представлены на выставке необычные гравюры «Связь времен», выполненные бойцом батальона «Спарта» на стеклах разрушенного Донецкого аэропорта. Особое впечатление производит икона «Богородица Донецкая», написанная в 2015 году художницей Марией Жаровой. Другие экспонаты ― знамена добровольческих батальонов, фотографии, личные вещи командиров ополчения, рисунки детей Донецка и других зон вооруженных конфликтов, а также проект памятника «Доброволец» и многое другое.

Выставка организована комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Центром патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» в рамках работы региональной патриотической платформы #Vсе_кто_Zа, при поддержке Бронка Групп.