ента новостей

09:42
Дрозденко раскритиковал Запад
09:08
Кому нужно ревакцинироваться
22:54
СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма
16:10
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
15:21
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона
15:19
В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей
14:09
Студенческий хор Корабелки "Gaudeamus" открыл сезон выступлений
14:05
ROOF FEST анонсировал первую волну артистов
13:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения
11:07
Как преодолевать стресс
10:18
В Ленобласти собаки искусали малолетнего мальчика
08:42
В Петербурге поддержат занятость
07:47
ЕКБ сделали бессрочной
17:24
На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима
16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Дрозденко раскритиковал Запад

Дрозденко раскритиковал Запад

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Губернатор Ленинградской области высказался относительно политики Запада

Глава Ленобласти Александр Дрозденко высказался относительно ситуации на Украине. Александр Юрьевич осудил подход, который использует Запад. По словам Дрозденко, эти страны придерживаются политики двойных стандартов в отношении России и Донбасса.

Запад не обращает внимания на многие вещи. Например, они промолчали, когда Киев использовал запрещенное оружие во время бомбежки Донецка. По словам Дрозденко, весь западный гуманизм сводится к поставкам вооружения на Украину.

«Питерец.ру» отмечает, что свою позицию по украинскому вопросу высказали многие политики. Интересно, что даже некоторые западные эксперты обвиняют в случившемся именно Соединенные Штаты, а не России. Благодаря попустительству Вашингтона на территории Украины происходит война. Все это следствие внешней политики США.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-09-2015, 10:13
Дрозденко официально вступит в должность
3-11-2015, 21:17
Александр Дрозденко уехал из Пулково в оперативный штаб
14-09-2015, 07:01
Дрозденко лидирует с большим преимуществом
14-09-2020, 08:26
Дрозденко захватил лидерство
9-04-2020, 08:52
Границы Ленобласти закрывать не будут
1-11-2018, 08:22
Дрозденко против квартир-студий

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
669
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
649
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
683
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
713
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх