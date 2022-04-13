Глава Ленобласти Александр Дрозденко высказался относительно ситуации на Украине. Александр Юрьевич осудил подход, который использует Запад. По словам Дрозденко, эти страны придерживаются политики двойных стандартов в отношении России и Донбасса.

Запад не обращает внимания на многие вещи. Например, они промолчали, когда Киев использовал запрещенное оружие во время бомбежки Донецка. По словам Дрозденко, весь западный гуманизм сводится к поставкам вооружения на Украину.

«Питерец.ру» отмечает, что свою позицию по украинскому вопросу высказали многие политики. Интересно, что даже некоторые западные эксперты обвиняют в случившемся именно Соединенные Штаты, а не России. Благодаря попустительству Вашингтона на территории Украины происходит война. Все это следствие внешней политики США.