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Питерец.ру » Общество » Лучший студенческий отряд Петербурга будет награжден Почетным знаменем Губернатора

Лучший студенческий отряд Петербурга будет награжден Почетным знаменем Губернатора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Лучший студенческий отряд Петербурга будет награжден Почетным знаменем Губернатора

Стартовал прием ходатайств на право получения поощрения Губернатора Санкт-Петербурга – Почетным знаменем Губернатора Санкт-Петербурга лучшему студенческому отряду.

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и направлено на вовлечение студентов в клубное студенческое движение.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе до 10 декабря нужно предоставить ходатайство в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (Б. Морская ул., д.31, каб.4.): пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00. Прием документов осуществляется по предварительной записи.

Студенческие отряды Санкт-Петербурга – современное молодежное движение, объединяющее учащихся различных вузов и колледжей. Зародившись в нашем городе еще в 1948 году, движение постоянно развивается и привлекает год от года все больше студентов.

В феврале 2021 года запланировано первое вручение Почетного знамени, которое состоится в рамках празднования Дня студенческих отрядов.

Подробная информация и перечень необходимых документов размещены
на сайте (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/pochetnoe-znamya-gubernatora-sankt-peterburga-luchshemu-studencheskomu/).

Источник: Комитет по молодежной политике
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