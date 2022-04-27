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Питерец.ру » Культура » Масштабный проект команды «Невский баталист» начинают свою работу в Пятом павильоне «Ленфильма»

Масштабный проект команды «Невский баталист» начинают свою работу в Пятом павильоне «Ленфильма»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
batalistneva.ru
Масштабный проект команды «Невский баталист» начинают свою работу в Пятом павильоне «Ленфильма»

В день штурма Рейхстага: 30 апреля на территории киностудии «Ленфильм» начнет работу новый масштабный проект команды «Невский баталист» о кинодокументалистах ХХ века – «Пропавшие в кинохронике».
В самом крупном павильоне «Ленфильма» – легендарной «пятёрке», появилась иммерсивная инсталляция из 15 разных эпизодов, объединенных одним маршрутом и аудиорассказом. Здесь каждый посетитель сможет ощутить близость истории и реальность прошлого.
Километры пленки – километры дорог от Ленинграда до Нюрнберга. Герои нового проекта – кинооператоры, фотокорреспонденты, актёры и сотрудники киностудий, жизнь которых пришлась на годы Великой Отечественной войны. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого. Лента времени проведет зрителей от киностудии «Ленфильм» через цех Ижорского завода, поля Ленинградской области в Заполярье, горы Кавказа, партизанский госпиталь, улицу Берлина к Рейхстагу и главному суду ХХ века в Нюрнберге.
Посетителей не оставит равнодушными высокая детализация экспозиции и живая, эмоциональная история, сплетенная из разных писем и озвученная для аудиогида профессиональными актёрами.
Кино представлено как искусство и тяжелая работа, как свидетельство прошлого, которое в проекте становится осязаемым. Наравне с солдатами кинооператоры выполняли свой долг: запечатлевали историю, сохраняли память для нас, будущих поколений.
Оказаться по ту сторону объектива можно будет с 30 апреля 2022 года.
Открытие для официальных лиц состоится 29 апреля 2022 года.
Проект «Пропавшие в кинохронике» реализуется творческой мастерской «Невский баталист» при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Санкт-Петербурга, киностудии «Ленфильм», медиагруппы «Красный квадрат», «Российского исторического общества».
Проект является результатом многолетнего труда творческой мастерской «Невский баталист». В создании приняло участие более 100 человек.
Дмитрий Поштаренко, автор трехмерных панорам, руководитель творческой мастерской «Невский баталист»:
«Наша экспозиция реализована на площадке киностудии «Ленфильм». Это знаковое для нашего города место. Оно одновременно ленинградское и петербургское. «Ленфильм» связывает биографию нашего города, нашей страны через искусство, фильмы и истории людей. А это сотрудники киностудий, военные корреспонденты, актёры, рядовые солдаты, которые прошли Великую Отечественную войну. Ее для нас запечатлели, помогли прочувствовать, понять ее ужасы военные кинооператоры и фотографы. Они присутствуют в каждом эпизоде нашей панорамы. Это и Валентин Орлянкин, который снимал в Сталинграде. И Мария Сухова, которая погибла весной 1944 года. И кинооператор «Ленфильма» Вячеслав Горданов, снимавший в блокадном Ленинграде. Памяти этих людей, памяти всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, кто ушел в послевоенные годы, мы и посвящаем нашу трехмерную панораму».
ВОЗРАСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: 12+
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 10, киностудия «Ленфильм», павильон №5.
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВТ - ВС 12:00-20:00, ПН – выходной (кроме праздничных дней). Вход и касса закрываются в 19:00. Посещение по сеансам.
САЙТ ПРОЕКТА «ПРОПАВШИЕ В КИНОХРОНИКЕ»: пропавшиевкинохронике.рф lenfilmexpo.ru
ТЕЛЕФОН ПРОЕКТА: 88129039364
О КОМАНДЕ «НЕВСКИЙ БАТАЛИСТ» За 9 лет мастерская «Невский баталист» реализовала 18 проектов, работы представлены в Музее Победы на Поклонной горе, в Ленинградской области, Москве, Бресте, Калининграде, Южно-Сахалинске и Саратовской области.
Официальный сайт творческой мастерской: batalistneva.ru

Источник: Ленфильм
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