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Питерец.ру » Культура » Открытие культурно-выставочного центра «Ленфильм»

Открытие культурно-выставочного центра «Ленфильм»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
4 августа, для посетителей откроется культурно-выставочный центр «Ленфильм»

Во вторник, 4 августа, для посетителей откроется культурно-выставочный центр «Ленфильм». В день открытия, гостей ждут обновленные экспозиции. Кинотеатр начнет свою работу предварительно 16 августа.
Гостей и жителей города ожидают новые экспозиции, посвященные сказкам, экранизациям известных российских писателей, а также юбилею великого актера Павла Петровича Кадочникова. Стоит отметить, что «Ленфильм» запустил новый мерч: помимо эко-сумок на студии появились худи, футболки и свитшоты с кадрами и цитатами из фильмов «Золотой коллекции» киностудии.
В первое время экскурсии будут проводиться для групп численностью не более пяти человек. А кинозал, рассчитанный на 198 мест, будет принимать максимум до 50 зрителей. Эти ограничения вместе с соблюдением обязательных правил (маски, перчатки, измерения температуры) смогут минимизировать риски.
В дальнейшем культурно-выставочный центр «Ленфильма» ждет расширение: будет открыта новая экспозиция, посвященная комбинированным съемкам. Как мы сообщали ранее, новая экспозиция должна была открыться в мае, в нее войдут «Часы Эльсинора» из фильма «Гамлет», замок из «Золушки», «Аврора» из кинокартины «Залп “Авроры”», а также другие декорации и уникальные фотографии.
Культурно-выставочный центр был закрыт с 18 марта в связи с пандемией короновируса.
Записаться на экскурсию можно по номеру телефона +7 (812) 606 65 03 или +7 (911) 991-25-02.
Адрес: Каменноостровский пр.10

Источник: Ленфильм
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