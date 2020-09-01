ента новостей

15:03
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Дачным проспектом и Софийской улицей перекроют две полосы движения
12:19
Прием заявок на Фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» продлен до 2 сентября
12:17
«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»
12:08
Второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши»
12:00
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
11:36
В Петербурге пенсионер пострадал от лже-сотрудника реабилитационного центра
11:16
В Купчино полицейские у водителя такси обнаружили пистолет и патроны
07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
07:09
Лидерство в сфере торговли
19:50
Общественники просят власти города сохранить граффити с изображением Портновой, Цоя и Бодрова
19:47
На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
19:45
Выставка «Испанские интернационалисты в боях за Ленинград»
19:42
Урок пожарной безопасности для никольских дошколят
13:17
Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»
13:13
Алексей Смирнов - «Тактильность»
13:11
Выставка работ Анастасии Денисовой - «Нарисованный город»
12:40
В Петербурге пенсионер совершил убийство двух человек
12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
09:53
Что же рубль?
09:22
Мошенники стали активнее
23:56
Нулевая ничья с «Локомотивом» лишила «Зенит» лидерства в таблице РПЛ
00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
09:18
Миллион самозанятых
08:55
Набор первоклассника подорожал
23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
19:31
Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города
19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » «Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»

«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Ленфильм
Киностудия «Ленфильм» представляет новое YouTube-шоу – «Гараж»

Киностудия «Ленфильм» представляет новое YouTube-шоу – «Гараж». Проект посвящен коллекции игрового транспорта киностудии «Ленфильм».
На «Ленфильме» хранится более 50 единиц игрового транспорта. Это автомобили разных времен, и они снимаются в кино как актеры. При этом они все на ходу и в любой момент готовы ринуться на съемочную площадку.
Каждый автомобиль имеет свою историю. А знает их все досконально – начальник участка игрового транспорта киностудии, один из старейших сотрудников киностудии «Ленфильм» Сергей Никифорович Григорьев. Он же по совместительству и ведущий нового шоу «Гараж».
«Ленфильму» Сергей Никифорович посвятил более 30 лет своей карьеры. Он поступил на киностудию мастером участка игрового транспорта, и уже через несколько лет стал его начальником. Также он 15 лет руководил цехом подготовки съемок. А в последние годы вернулся к своему любимому занятию, делу всей своей жизни - игровому транспорту.
Высококлассный специалист, мастер своего дела, требовательный профессионал – Сергей Никифорович отлично разбирается в реставрации и ремонте как отечественных, так и зарубежных ретро-автомобилей. Он не только готовит игровые машины к киносъемкам, но и подробнейшим образом консультирует по истории автотранспорта, активно участвует в съемках.
По его проектам и при непосредственном участии были созданы действующие копии старинных автомобилей для таких кинокартин, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин оформитель», «Конь белый», «Мастер и Маргарита», «Гарпастум», «Последний поезд», «Бумажный солдат», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и многих других.
Сергея Григорьева также можно увидеть в кадрах практически на всех исторических кинокартин «Ленфильма». Естественно, в роли шофера какого-нибудь четырехколесного раритета.  
Смотрите новое шоу по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=R0EpumoUXiw&feature=youtu.be). В свое шоу мы расскажем не только об уникальных автомобилях прошлого, но и о том, как готовят игровой транспорт к съемкам в кино.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-07-2020, 19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
21-06-2016, 17:52
Путин прибыл на "Ленфильм"
23-10-2019, 07:58
Счета «Ленфильма» заморожены
20-02-2015, 10:35
"Ленфильм" изменит свою заставку
24-08-2020, 19:38
«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»
3-12-2014, 07:16
Выставка посвященная 50-летию киноленты «Гамлет»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Вчера, 12:22
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
172
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
217
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
320
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
Наверх