«Гараж» - новое шоу на YouTube канале «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» представляет новое YouTube-шоу – «Гараж». Проект посвящен коллекции игрового транспорта киностудии «Ленфильм».

На «Ленфильме» хранится более 50 единиц игрового транспорта. Это автомобили разных времен, и они снимаются в кино как актеры. При этом они все на ходу и в любой момент готовы ринуться на съемочную площадку.

Каждый автомобиль имеет свою историю. А знает их все досконально – начальник участка игрового транспорта киностудии, один из старейших сотрудников киностудии «Ленфильм» Сергей Никифорович Григорьев. Он же по совместительству и ведущий нового шоу «Гараж».

«Ленфильму» Сергей Никифорович посвятил более 30 лет своей карьеры. Он поступил на киностудию мастером участка игрового транспорта, и уже через несколько лет стал его начальником. Также он 15 лет руководил цехом подготовки съемок. А в последние годы вернулся к своему любимому занятию, делу всей своей жизни - игровому транспорту.

Высококлассный специалист, мастер своего дела, требовательный профессионал – Сергей Никифорович отлично разбирается в реставрации и ремонте как отечественных, так и зарубежных ретро-автомобилей. Он не только готовит игровые машины к киносъемкам, но и подробнейшим образом консультирует по истории автотранспорта, активно участвует в съемках.

По его проектам и при непосредственном участии были созданы действующие копии старинных автомобилей для таких кинокартин, как «Приключения Шерлока Холмса», «Господин оформитель», «Конь белый», «Мастер и Маргарита», «Гарпастум», «Последний поезд», «Бумажный солдат», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и многих других.

Сергея Григорьева также можно увидеть в кадрах практически на всех исторических кинокартин «Ленфильма». Естественно, в роли шофера какого-нибудь четырехколесного раритета.

Смотрите новое шоу по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=R0EpumoUXiw&feature=youtu.be ). В свое шоу мы расскажем не только об уникальных автомобилях прошлого, но и о том, как готовят игровой транспорт к съемкам в кино.