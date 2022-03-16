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Питерец.ру » Культура » Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» дарит проход на все спектакли и концерты до конца года

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» дарит проход на все спектакли и концерты до конца года

0
37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» дарит проход на все спектакли и концерты до конца года

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» запустил конкурс в своем Telegram-канале. Победитель получит право бесплатно посещать любые спектакли и концерты театра до конца 2022 года.
«Санктъ-Петербургъ Опера» славится не только своими постановками, отмеченными престижными наградами «Золотая маска» и «Золотой софит», которые любят многие петербуржцы, но и уникальными интерьерами — театр расположился в особняке барона фон Дервиза на Галерной ул., 33, где перед началом спектакля можно сделать потрясающие фотографии.
Подробные условия: https://t.me/spboperatheatre/231

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