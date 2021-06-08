Год гуманитарного сотрудничества: впервые в Египте будет представлено большое оперное произведение театра из России

Музыкальная драма «Риголетто» театра «Санктъ-Петербургъ Опера» в постановке народного артиста России Юрия Исааковича Александрова пройдет 10 и 11 июня 2021 г. на главной сцене Арабской Республики Египет — Каирской опере (The Cairo Opera House).

«Гастроли коллектива из Северной столицы состоятся благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Посольства РФ в Арабской Республике Египет, Российскому центру науки и культуры в Каире. Реализация гастрольных проектов — одна из приоритетных задач Правительства Санкт-Петербурга. Петербург гордится своими театральными коллективами, — сообщил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Эдуардович Сухенко. — Даже в непростых условиях пандемии мы нашли способы представлять наши произведения за рубежом, подтверждая статус культурной столицы России».

«Мы чрезвычайно рады, что стабилизация глобальной санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет провести столь несравнимое по своему размаху и красоте очное мероприятие в рамках Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. Уверены, что „Риголетто” станет центральным событием в культурной жизни Каира, и постановка, несомненно, будет с восторгом воспринята египетской публикой. Гастроли талантливых российских артистов, проходящие в столь сложное время, внесут неоценимый вклад в укрепление давних традиций дружбы между нашими народами», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Евгеньевич Борисенко.

«Риголетто» — одно из наиболее известных произведений Джузеппе Верди. Знаменитая опера в постановке Ю.И. Александрова захватывает не только благодаря роскошной сценографии и виртуозному исполнению, но и из-за неожиданных смыслов, мастерски выведенных режиссером из партитуры.

«Этот масштабный, долгожданный и неповторимый спектакль станет одним из самых ярких событий в рамках перекрестного Года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом. Гостям гарантировано незабываемое эстетическое наслаждение», — рассказал директор Российского центра науки и культуры в Каире Алексей Робертович Теванян.

«Каирский оперный театр имеет честь принимать у себя театр„Санктъ-Петербургъ Опера” — одну из ведущих оперных трупп России. Два дня подряд зрители Каирской оперы будут наслаждаться одним из шедевров оперного искусства „Риголетто” Верди, спектакль был номинирован на российскую национальную театральную премию „Золотая маска”», — поделился доктор Магди Сабер, председатель совета директоров Национального культурного центра (Каирская опера).

Спектакль смело разрушает сложившиеся при постановках «Риголетто» оперные штампы. По версии Ю.И. Александрова, придворный шут вовсе не горбун, а язвительный, умный, злой и совсем не старый человек. Горб и маска — всего лишь шутовское обличье, которое он носит при дворе герцога. Однако нравственное уродство нельзя скинуть, как маску. Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянное унижение, он развлекается интригами, охотно принимает участие в забавах своего господина и его окружения.

«„Санктъ-Петербургъ Опера” — первый российский оперный театр, который приезжает в Каир с большим оперным произведением. Это огромная честь и одновременно ответственность, а потому мы решили представить каирской публике один из лучших образцов мировой оперы — „Риголетто”, — рассказал Ю.И. Александров. — Нашу масштабную сценическую версию шедевра Верди мы показывали во многих странах и всегда с неизменным успехом, ведь театр может похвастаться несколькими составами солистов, виртуозно исполняющими сложнейшую музыку. Мы искренне надеемся, что наш роскошный костюмированный спектакль понравится зрителю, и это станет началом долгих и плодотворных взаимоотношений. „Риголетто” — визитная карточка нашего театра».

Справочная информация

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 г., хорошо известен в России и за рубежом. В 1998 г. коллектив обрел собственную сценическую площадку — особняк барона фон Дервиза на Галерной ул., 33. За последние годы спектакли Оперы с успехом прошли во Франции, Греции, Сербии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Казахстане и Турции. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Ю.И. Александров.