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Питерец.ру » Культура » Театральный этикет от Татьяны Поляковой

Театральный этикет от Татьяны Поляковой

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и признанный эксперт по этикету Татьяна Полякова провели встречу на тему театрального этикета.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и признанный эксперт по этикету Татьяна Полякова провели встречу на тему театрального этикета.

Татьяна Полякова сотрудничает с ведущими печатными изданиями и участвует
в популярных телевизионных шоу, консультирует известных людей и первых лиц. В ходе трансляции эксперт рассказала о значимости театра в своей жизни и ответила на вопросы зрителей.

«В детстве несколько раз в год на все каникулы меня привозили в Ленинград. Мама давала очень строгие указания моей тете: „Два музея в день, два спектакля в день“. Насмотренность, начувственность, натеатрализованность — это личный опыт.
Это невозможно нигде приобрести. Мой чек-лист посещения любого города — это художественный, исторический, краеведческий музей, а также любой спектакль в двух, трех местных театрах. Что может стать прекрасным подарком? Два билета на чудесный спектакль, на хороший ряд, на хорошие места — это элемент самопрезентации, это явный подарок с продолжением, это опыт, а самое бесценное, что у нас есть — это наш личный опыт», — поделилась Татьяна Полякова.

5 советов по театральному этикету от Татьяны Поляковой:

Дресс-код

Партер, бельэтаж, первый и второй балконы должны соблюдать дресс-код — так был устроен этикет императорских театров. На ярусах и галерке — это необязательно. Однако всегда можно взять хотя бы лодочки, снять сапоги, надеть туфли на каблуке, достать брошь и обязательно из сумочки или кармана — улыбку.

Буфет

Обычно столы в буфете рассчитаны на несколько человек. За столом собираются пообщаться, показать свои светские навыки, быть приятным друг другу, испытать себя
на наличие светских качеств. Скажите: «Добрый вечер, очень приятно. Я надеюсь, что мы познакомимся, позвольте, мы присоединимся к вам». В театре не надо говорить о себе. Главная тема — искусство. Скажите несколько слов о спектакле, о том, как прекрасен режиссер, прекрасен солист, прекрасен дирижер или художник по свету. Кто-то всегда прекрасен. Однако это должен быть продуманный «пинг-понг». Для того чтобы тема удержалась в воздухе, ее поймали и вам ответили. Но не ждите, что это обязательно произойдет. Возможно, люди пришли просто побыть вдвоем.

Букет для понравившегося артиста

Передайте букет сотруднику театра. Если вы не приложите открытку, то у артиста не будет возможности узнать, от кого был букет и кого поблагодарить.

Если спектакль не нравится…

Нравится, не нравится — не важно. Вы должны отсидеть это время. Не нравится действие — нравится музыка. Это время с вами, вы впускаете культуру в себя. Это
не происходит по щелчку. Это сравнение, опыт, примерка. Вы оплатили билет и вышли.
Вы ничем никому не обязаны, но вы должны получить этот опыт.

Опоздание

Если вы не можете прийти вовремя — не ходите, не опаздывайте, займите себя чем-то другим. Не нужно врываться. Придите позже к антракту, прогуляйтесь. Если опоздание не слишком серьезное — то нужно занять любое свободное место или стоять до антракта. Главное — вы вошли в зал, вы сопереживали. Уже после антракта занимайте свои места. Также не нужно биться за свои места со зрителями, которые случайно ошиблись креслом. В этом нет никакой драмы, не нужно, чтобы об этом знали все, это частное неудобство, ситуацию всегда можно решить тихо и элегантно, поскольку поход в театр — это такой же элемент самопрезентации.

Запись эфира доступна по ссылке: https://vk.com/video-5715063_456239425

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» благодарит за поддержку трансляции социальную сеть «Вконтакте», ювелирный завод «Русские самоцветы», а также RS Home Gallery на пл. К. Фаберже, 8 — пространство, где представлено столовое серебро, эмалево-филигранная посуда, фарфор, хрусталь и новогодние игрушки.

Справочная информация

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан
в 1987 г., хорошо известен в России и Европе. Художественным руководителем
и основателем театра является народный артист России Юрий Исаакович Александров — режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценических площадках: «Арена ди Верона», «Метрополитен Опера», театр «Ла Скала», Мариинский театр.

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