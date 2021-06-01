Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил программу зарубежных гастролей на 2021 г. География поездок впечатляет — с июня по октябрь творческий коллектив покажет спектакли в Египте, Сербии, Эстонии, Греции, Венгрии, ОАЭ. В Каире оперу театра из России увидят впервые.

О программе гастролей и восстановлении культурного обмена между странами на пресс-конференции в ТАСС 31 мая 2021 г. поговорили народный артист России, художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин, Временный Поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Сербии Евгений Демин, управляющий директор Фонда Национальной Эстонской культуры Юри Лейтен.

Возобновление международных проектов — результат комплексной работы Правительства Санкт-Петербурга, посольств России, представительств Россотрудничества, принимающих театральных площадок.

Уже 10 и 11 июня в Египте на сцене Каирской оперы театр представит музыкальную драму «Риголетто» Дж. Верди.

«„Санктъ-Петербургъ Опера” — первый российский оперный театр, который приезжает в Каир с полноценным оперным спектаклем. Это огромная честь и одновременно ответственность, а потому мы решили представить каирской публике один из лучших образцов мировой оперы — „Риголетто”, — рассказал Юрий Александров. — Нашу сценическую версию шедевра Верди мы показывали во многих странах и всегда с неизменным успехом, ведь театр может похвастаться несколькими составами солистов, виртуозно исполняющими сложнейшую музыку. Мы искренне надеемся, что наш роскошный костюмированный спектакль понравится зрителю, и это станет началом долгих и плодотворных взаимоотношений. „Риголетто” — визитная карточка нашего театра». Также «Риголетто» увидит 11 и 12 октября публика в ОАЭ на сцене Дубайской оперы. «Гастроли театра „Санктъ-Петербургъ Опера” совпадают с началом «Экспо-2020». Дубай ожидает большое количество туристов, гостей и участников выставки со всего мира. Эпидемиологическая обстановка здесь — спокойная, по данным СМИ, с 6 июня 2021 г. в целях безопасности посещать массовые мероприятия смогут только зрители, прошедшие вакцинацию, — отметил Юрий Видакас, Временный Поверенный в делах России в ОАЭ. — Уверен, что „Риголетто” пройдет с большим успехом, зал будет заполнен полностью. Впервые сюда приедет коллектив в рамках двустороннего сотрудничества между театральными площадками Дубайской оперы и коллектива из Северной столицы России, к тому же, с полноценной постановкой. Визит „Санктъ-Петербургъ Опера” — серьезный вклад в продвижении культуры России, которая является нашим достоянием, можно сказать, золотым запасом нашей страны».

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» отличает давняя дружба с ведущими сценическими площадками Сербии — Национальным театром Белграда и театром «Мадленианум» (Madlenianum Opera and Theatre). На сцене Национального театра Белграда коллектив представит премьеру этого года — «Электру» Р. Штрауса (26 июня), а на сцене «Мадленианума» пройдут гала-концерт (27 июня), а также «Эсмеральда» А. Даргомыжского (28 июня).

В рамках Сааремааского оперного фестиваля, проходящего в Эстонии, творческий коллектив покажет с 20 по 23 июля 4 постановки на правах главного участника культурного события. Публике представят «Фауста» Ш. Гуно, «Севильского цирюльника» Дж. Россини, «Лючию ди Ламмермур» Г. Доницетти, «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.

«Оперный фестиваль на острове Сааремаа — крупнейший фестиваль оперы в странах Балтии. Мы гордимся, что получили от нашего правительства разрешение провести мероприятие, — рассказал управляющий директор Фонда Национальной Эстонской культуры, главный продюсер Сааремааского оперного фестиваля Юри Лейтен. — „Санктъ-Петербургъ Опера” — первый театр из северной столицы России, который приедет на наш фестиваль. На все спектакли билеты уже проданы. Также впервые на нашей площадке прозвучит „Фауст”».

С эстонской публикой «Санктъ-Петербургъ Опера» встретится снова в августе в Таллине. На сцене Национальной оперы пройдут спектакли «Эсмеральда» А. Даргомыжского и «Электра» Р. Штрауса 30 и 31 августа соответственно.

В рамках Года истории Россия-Греция и праздничных мероприятий, посвященных 200-летию греческой национально-освободительной революции, 29 июля состоится гала-концерт из лучших номеров коллектива.

В Венгерской государственной опере «Санктъ-Петербургъ Опера» представит 2 спектакля 25 и 26 сентября соответственно — «Искателей жемчуга» Ж. Бизе и «Фауста» Ш. Гуно.

«Я отношусь к гастролям как к битве, зрительское признание очень важно для нас, особенно когда ты находишься в окружении грандов — лучших театров мира, — подытожил Юрий Александров. — Мы постоянно совершенствуем свое мастерство и каждый раз удивляем публику».

Справочная информация

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 г., хорошо известен в России и за рубежом. В 1998 г. коллектив обрел собственную сценическую площадку — особняк барона фон Дервиза на Галерной ул., 33. За последние годы спектакли театра «Санктъ-Петербургъ Опера» с успехом прошли во Франции, Греции, Сербии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польше, Азербайджане, Казахстане и Турции. Художественным руководителем и основателем театра является народный артист России Ю. И. Александров.