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Питерец.ру » Культура » Библиотеки Красногвардейского района запустили масштабный проект «Охталогия»

Библиотеки Красногвардейского района запустили масштабный проект «Охталогия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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В библиотеке «Ржевская» по рассказам петербуржцев воссоздают историю Красногвардейского района

История привычно ассоциируется у нас с фактами, документами, статистическими данными и книгами, но самое ценное хранится в памяти людей, семейных фотоальбомах и рассказах за чаем. В устной истории живет истинный дух места, особое очарование языка и детали, которые слишком малы для «большой» исторической науки.

Библиотеки Красногвардейского района запустили масштабный проект «Охталогия» по сбору рассказов и фотографий старожилов Охты, Пороховых, Ржевки и Полюстрово. В  библиотеке «Ржевская» — одном из ключевых центров изучения локальной истории — проходят интервью с людьми, на глазах которых, в апреле 1973 года, был образован новый Красногвардейский район, с теми, кто помнит, как росли первые советские высотки, а вместо деревенских улочек прокладывались широкие проспекты.

В результате проекта будут созданы аудиотека и фотоархив, но самое главное – к 50-летию Красногвардейского района будет выпущена книга, которая расскажет историю превращения сельской окраины в один из самых динамично развивающихся районов Санкт-Петербурга.

Если вы готовы рассказать свою историю и поделиться фотографиями из семейного архива, пишите в группу библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/rzhevka_lib) или записывайтесь за интервью по телефону +7 (812) 527-32-71.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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