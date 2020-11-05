ента новостей

14:43
Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»
14:41
В Ленобласти задержаны руководители деревообрабатывающей фирмы
13:58
Второй показ проекта «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино»
13:29
Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области
13:06
В Ленобласти гравийные дороги заменят асфальтобетоном
12:46
В Петербурге разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:41
На петербургских верфях будут построены 22 корабля и судна
12:38
В Колпино обокрали квартиру на 9,2 миллиона рублей
12:31
Петербург и Псков связали прямым пассажирским авиарейсом
12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
12:08
На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
12:05
В Ленобласти погиб грудной ребенок
09:14
Учителей сокращать не будут
08:54
Еще один симптом
23:43
Отсутствие Иммобиле не помешало «Лацио»: «Зениту» забил Кайседо
16:32
В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО
09:57
Что будет с валютой?
09:26
Так критично или нет?
20:01
В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы
19:59
В Ленобласти прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
19:58
На федеральной трассе М-10 «Россия» полностью перекроют движение
15:00
Петербуржцев приглашают на День карьеры
11:36
Открытие проекта "Человек после катастрофы"
11:29
«Ночь искусств» в музея Ленинградской области
11:21
В Ленобласти на военном полигоне изнасиловали девушку
09:22
Народные средства и коронавирус
08:39
Встреча с президентом
20:58
Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»
20:54
В Петербурге откроют выставку «И выстоял бессмертный Ленинград»
16:47
В Петербурге ребенок ранил брата из отцовского пистолета
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»

Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»

0
0
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
ВКонтакте
Цель проекта – сбор интересных материалов, относящихся к истории Красносельского района, в первую очередь, фотографий.

Цель проекта – сбор интересных материалов, относящихся к истории Красносельского района, в первую очередь, фотографий. В проекте может принять участие любой желающий, предоставив, как фотографии видов Красносельского района разных лет, так и семейные фотографии, которые сделаны на фоне достопримечательностей Красносельского района. Помимо фотографий к публикации могут быть предложены статьи, воспоминания, документы, относящиеся к историческому наследию Красносельского района. Все материалы будут представлены в сборнике, который выйдет в апреле 2021 года.
«Край ON» – это не только аббревиатура, но и призыв «включайся!». Мы призываем всех жителей Красносельского района принять участие в создании сборника, где будут отражены, как современные моменты жизни, так и кадры прошлых лет. Каждый, кто пришлёт материалы, сможет стать обладателем редкого издания, которое станет семейной гордостью.
«Это уникальная возможность принять участие в создании фотолетописи! Впишите своё имя в историю Красносельского района!», – призвала жителей Красносельского района Ирина Золотова, директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района.
http://krlib.ru/

Источник: vk.com/biblioteka_spb
Все по теме: Красносельский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-03-2020, 22:47
Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».
30-07-2020, 15:36
Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».
16-09-2015, 08:23
День Красносельского района прошел На «Книжных аллеях»
11-10-2019, 10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
7-03-2020, 19:28
В Красносельском районе стартует новый проект для молодёжи «Читеры»
27-10-2020, 13:33
В Петербурге мужчину подозревают в педофилии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
241
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
590
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
605
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
795
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх