Библиотеки Красносельского района начинают масштабный проект «Край ON»

Цель проекта – сбор интересных материалов, относящихся к истории Красносельского района, в первую очередь, фотографий. В проекте может принять участие любой желающий, предоставив, как фотографии видов Красносельского района разных лет, так и семейные фотографии, которые сделаны на фоне достопримечательностей Красносельского района. Помимо фотографий к публикации могут быть предложены статьи, воспоминания, документы, относящиеся к историческому наследию Красносельского района. Все материалы будут представлены в сборнике, который выйдет в апреле 2021 года.

«Край ON» – это не только аббревиатура, но и призыв «включайся!». Мы призываем всех жителей Красносельского района принять участие в создании сборника, где будут отражены, как современные моменты жизни, так и кадры прошлых лет. Каждый, кто пришлёт материалы, сможет стать обладателем редкого издания, которое станет семейной гордостью.

«Это уникальная возможность принять участие в создании фотолетописи! Впишите своё имя в историю Красносельского района!», – призвала жителей Красносельского района Ирина Золотова, директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района.

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