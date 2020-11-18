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Питерец.ру » Культура » Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку

Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку, посвященную виртуальной реальности

Период карантина изменил наши представления о виртуальной реальности. Но что мы знаем о ней на самом деле? Какова история развития этих технологий и что их ждет в будущем? Ответы на эти другие вопросы найдут участники вечеринки книжных фанатов «Фазы чтения: виртуализация» от библиотеки «Ржевская». Событие впервые состоится в онлайн-формате.

21 ноября с 18.00 до 23.00 в группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/rzhevka_lib) пройдут тематические лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров и специалистов сектора науки и технологий «Либтех».

Программа:
18:00-18:30 - Краткий экскурс в историю виртуальной реальности
18:40-18:50 - Мастер-класс по созданию маски для Instagram от специалиста сектора «Либтех» Андрея Карелина
19:00-19:50 - Лекция гейм-дизайнера Ярослава Кравцова об этике общения в виртуальном мире
20:00-21:00 - Подкаст с директором по стратегическому маркетингу компании «Яндекс» Андреем Себрантом об искусственном интеллекте
21:10-21:20 - Мастер-класс по созданию камеры обскуры от специалиста сектора «Либтех» Андрея Ивлева
21:30-22:30 - Лекция режиссёра VR-фильмов Максима Никанова о создании кино в виртуальной реальности

Подключайтесь, будет реально и виртуально интересно!

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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