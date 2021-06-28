Выставка «Фантазии из чернильницы»

Музей Эрарта представляет выставку художника-экспериментатора Евгения Крылова — путешествие в загадочное «там…»

Истории, рожденные из масляного пятна и кофейной кляксы

Комично-трепетные существа, отражающие многообразие природных цветов и форм

Взгляд на простые вещи сквозь волшебную призму

Евгений Крылов — неутомимый художник-экспериментатор, работающий с различными материалами и техниками. Свое творчество он описывает одним словом — многозначительным «там…». Это наречие указывает на некое загадочное место вроде прекрасного края цветущих лимонных рощ из песни Гете. Однако за ним может скрываться и темница подсознания, кишащая призрачными образами. Как бы то ни было, речь идет о двоемирии. Оно присутствует не только в профессиональной деятельности, но и в быту автора. Живущий между Ганновером и Петербургом художник занимается то вопросами городской среды, работая со скульптурой и объектами, то собственными живописными проектами, то сугубо кабинетными опытами со старыми открытками, тушью и акварелью.

Образный мир Евгения Крылова невероятно разнообразен. Он буквально произрастает из жизни материалов: некоторые листы рождены из пятна краски или кофейной кляксы, которая, подобно волшебному полену, неожиданно заговорила с автором. Пятно как подсознательная основа всего представляет для автора особый интерес. Этот наивный, полуавтоматический метод в сочетании с отточенной техникой рисунка и чувством композиции оказался невероятно плодотворен. И вот причудливые сказочные растения покинули плоскость листа, чтобы воплотиться сперва в воске, а затем и в бронзе.

Люди-мотыльки, альрауны, леприконы, ожившие корешки, сильфы и гномы — порождения народной фантазии, вытесненные современной городской культурой на страницы книг — в творчестве Евгения Крылова вновь заявляют о себе. За некоторой комичностью персонажей кроется полный трепета взгляд автора на неисчерпаемое многообразие природных цветов и форм — взгляд на простые вещи сквозь собственную волшебную призму. Создавая своих Пиноккио, Продавцов шмелей и Продавцов цветов, художник интуитивно осваивает инструменты, лежавшие некогда у истоков сотворения мира.

Даты проведения выставки: 30 июня 2021 — 19 сентября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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