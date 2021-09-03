Выставка фотографий Николая Эндегора

Музей Эрарта представляет выставку фотографий Николая Эндегора — ретроспективу 15-летнего французского периода творчества автора

• Чувственные снимки, одухотворяющие живое и неживое

• Сотканное из природных форм городское пространство

• Поиски ренессансной гармонии в человеке ХХI века

Доктор технических наук, автор монографий и научных статей по анализу данных и автоматическому распознаванию образов, Николай Эндегор открыл для себя фотографию в 2005 году. Стремясь раскрыть глубокое родство живого и неживого, Эндегор обратился к основе фотоискусства — светописи. На его снимках люди и объекты одинаково одухотворены, неразрывно связаны друг с другом, а городское пространство, подобно живой природе, течет, преломляется, искривляется.

В объективе автора архитектура начинает дышать, приходит в движение, неживые предметы наполняются эротизмом, особой притягательностью. Этот эффект рождается из подчеркнутой природной изогнутости форм, их фрактальности, которую тонко подмечает фотограф: подобное основано на подобном и множится до бесконечности. Лестничные пролеты Эндегор закручивает в ленты Мебиуса — вероятно, именно так когда-то их и задумывали архитекторы модерна. Чувственные скульптуры конца XVIII столетия расцветают у него настоящей плотью: автор продолжает говорить там, где когда-то остановились мастера прошлого.

Многие работы фотографа напоминают упражнения в классической композиции: как будто он вновь и вновь возвращается в выставочные залы, поразившие его в юности. Ученый и человек ХХI столетия ищет в себе чувство ренессансной гармонии. Его фотография обладает особой музыкальностью: здесь контрастом света и тени задается ритм, а линия обращается в мелодию.

Даты проведения выставки: 09 сентября 2021 — 28 ноября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург